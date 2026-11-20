이미지 크게보기 '이혼숙려캠프' 캐나다 부부 아내가 모자이크 없는 출산 다큐 상영을 고집한 이유를 밝혔다. / 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 캐나다 부부 아내가 모자이크 없는 출산 다큐 상영을 고집한 이유를 밝혔다.19일 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 캐나다 부부의 남은 가사조사와 상담 솔루션이 그려졌다.이날 아내는 둘째를 집에서 자연주의 출산으로 낳으며 다큐 감독을 섭외해 그 과정을 영상에 담았다. 그는 "모자이크 없이 리얼한 영상을 상영하고 싶었다"고 털어놨다.하지만 상영회는 열리지 못했다. 아내는 "상영회 전날 남편이 불시에 귀국했고, 주요 부위 모자이크를 해야 한다고 해서 취소했다"며 원망을 쏟아냈다.그럼에도 아내는 남편이 반대하는데도 상영회를 재추진했다.이를 지켜본 서장훈은 "취소됐는데 또 하겠다고 고집부리는 거냐. 이런 식으로 일하면 안 된다. 저 같으면 하루도 못 산다"며 혀를 찼다.박하선이 "출산 장면 공개를 고집하는 이유가 뭐냐"라고 물었고, 아내는 "저는 절개를 하지 않았고 아이가 알아서 몸을 틀어서 스스로 나올 수 있는 거다"라고 답했다.이에 이동건은 "그게 자연주의 출산의 본질이라고 생각하시는 것 같다"라고 덧붙였다.앞서 지난 방송에서는 남편이 아내에게 알리지 않고 예정보다 5일 일찍 귀국해 상영회를 막은 사실이 알려졌다. 이 일로 아내는 공연장 측의 신뢰를 잃고 잡혀 있던 행사 9개까지 모두 취소됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr