작곡가 겸 방송인 돈 스파이크가 출소 후 달라진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=텐아시아DB, 돈 스파이크 SNS

작곡가 겸 방송인 돈 스파이크가 출소 후 달라진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=돈 스파이크 SNS

작곡가 겸 방송인 돈 스파이크가 출소 후 달라진 모습으로 근황을 전했다. 과거 방송 활동 당시보다 한층 야위어 보이는 얼굴과 체격으로 관심을 키웠다.돈 스파이크는 지난 18일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 근황이 담긴 사진을 게재했다. 공개된 흑백 사진에는 돈 스파이크가 앞치마를 착용한 채 식당에 서 있는 모습이 담겼다. 그는 팔짱을 끼고 카메라를 바라보거나 그릴 앞에서 직접 요리하는 모습을 보였다.특히 과거 방송에서 보여줬던 체격과 비교해 눈에 띄게 날씬해진 모습이 시선을 끌었다. 짧게 민 머리와 안경은 그대로였지만, 이전보다 갸름해진 얼굴선과 마른 체형으로 달라진 분위기를 보여줬다.돈 스파이크는 마약 투약 혐의로 실형을 선고받은 이후 방송 활동을 중단한 상태다. 출소 후에는 외식업에 집중하고 있으며, 지난 9월 경북 경주시 감포읍 해안 일대에 바비큐 전문점을 개업한 것으로 알려졌다.앞서 돈 스파이크는 2021년 12월부터 2022년 9월까지 약 4500만원 상당의 필로폰을 구매하고 총 14차례 투약한 혐의로 2022년 10월 기소됐다. 지인들에게 필로폰과 엑스터시를 건네고 필로폰을 소지한 혐의도 받았다. 1심에서는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으나, 항소심에서 징역 2년의 실형으로 형량이 변경됐다. 이후 2023년 9월 대법원에서 형이 확정됐으며, 지난해 2월 출소한 것으로 전해졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr