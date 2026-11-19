사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 붉게 물든 단풍 사이에서 청순한 미모와 사랑스러운 매력을 뽐냈다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 단풍과 낙엽 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신슬기는 붉은 단풍잎을 얼굴 가까이 가져간 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 짙은 갈색의 긴 생머리에 화이트 상의와 브라운 컬러의 집업을 매치한 모습으로, 햇살을 받은 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 입가에 살짝 머금은 미소와 단풍잎이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 신슬기는 머리 위에 빨간 단풍잎을 올린 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 자연스럽게 어깨 아래로 흘러내린 긴 머리와 부드러운 브라운 톤의 스타일링이 가을 풍경에 녹아든다. 커다란 눈망울과 살짝 내민 입술이 귀여운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 신슬기는 붉은 잎으로 가득한 나무를 배경으로 작은 디지털카메라를 두 손에 들고 있다. 카메라를 내려다보며 은은하게 미소 짓는 표정이 눈길을 끌며, 손등을 덮는 넉넉한 소매와 자연스럽게 늘어뜨린 생머리가 편안하면서도 청순한 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 신슬기는 화이트 니트 차림으로 카메라를 가까이 들이대며 셀카를 남기고 있다. 고개를 살짝 기울인 채 커다란 눈으로 렌즈를 응시하는 모습에서 또렷한 이목구비와 깨끗한 피부가 돋보인다. 자연스럽게 흩어진 머리카락과 옅은 입술 색이 수수한 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "헐 귀여우셔", "너무 이쁜이", "너무 예뻐", "엄청 예뻐요", "너무 이뻐 설레요", "가을의 여신" 등의 댓글을 달았다.한편 신슬기는 드라마에 이어 연극으로 활동 영역을 넓히고 있다. 신슬기는 장진 연출의 연극 '꽃의 비밀'을 통해 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 올랐다. 극 중 토린 공대 수석 출신의 만능 해결사 지나 역을 맡아 새로운 연기 도전에 나섰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr