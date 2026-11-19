사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 늦가을 정취를 만끽하며 전시회를 관람한 근황을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "서도호전 다녀왔어요 덕분에 삼청동의 늦가을 만끽 🍂"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 노랗게 물든 은행나무를 배경으로 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 아이보리색 코트에 체크무늬 미니스커트와 검은색 스타킹을 매치했으며 어깨에 멘 갈색 숄더백과 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리가 단정하면서도 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 29기 옥순은 미술관 내부를 걸으며 전시 작품을 감상하고 있다. 검은색 구두를 신은 채 한 발을 앞으로 내디딘 옆모습에서는 깔끔한 가을 스타일링과 늘씬한 실루엣이 돋보인다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 벽면에 나란히 전시된 작은 액자들을 휴대전화로 촬영하고 있다. 작품을 향해 시선을 고정한 채 두 손으로 휴대전화를 들고 있으며 어깨 아래로 흘러내리는 갈색 머리와 부드러운 옆얼굴이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 29기 옥순은 전시장에 설치된 한옥 형태의 대형 작품 앞을 지나고 있다. 한 손으로 가방 끈을 잡고 고개를 살짝 숙인 채 걸음을 옮기는 모습으로 밝은 코트와 검은색 스타킹이 어우러진 세련된 패션을 선보였다.29기 옥순이 방문한 '서도호' 전시는 국립현대미술관 서울에서 개막해 내년까지 진행된다. 한국을 대표하는 설치미술가 서도호의 초기작부터 최근작까지 500여 점을 통해 약 30년에 걸친 작품 세계를 조망하는 대규모 개인전이다.한편 29기 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 출연 이후 인스타그램을 통해 패션과 전시 관람 등 다양한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr