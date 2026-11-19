사진 = 박하나 인스타그램

배우 박하나가 남편 김태술과 함께 초음파 사진을 공개하며 쌍둥이 임신 소식을 전했다.박하나는 최근 자신의 인스타그램에 "저희에게도 소중한 생명이 찾아와 주었습니다! 이제 세 가족이 되었습니다😊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박하나는 남편 김태술과 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 짧은 단발머리에 검은색 상의를 입은 박하나는 입가에 옅은 미소를 띠고 있으며 한 손으로 여러 장의 초음파 사진이 길게 이어진 인화물을 들어 보이고 있다. 인화물에는 태아의 모습을 담은 초음파 영상과 심장박동을 나타내는 파형 등이 담겨 눈길을 끈다.박하나의 곁에 자리한 김태술은 흰색 티셔츠에 검은색 재킷을 걸친 편안한 차림으로 환하게 웃고 있다. 두 사람은 서로 머리를 가까이 맞댄 다정한 모습으로 카메라를 응시하며 예비 부모가 된 기쁜 소식을 사진 한 장에 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "축하해요 ", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.박하나는 현재 임신 3개월 차로 쌍둥이를 임신했으며 산모와 두 태아 모두 건강한 상태인 것으로 알려졌다. 지난해 6월 결혼식을 올린 두 사람은 약 1년 5개월 만에 기다리던 2세 소식을 알리게 됐다.특히 박하나는 그동안 시험관 시술에 도전하며 임신을 준비하는 과정을 솔직하게 공개해 왔다. 지난 3월에는 두 차례의 시험관 시술이 실패로 돌아간 사실을 알리며 "2차 실패, 언젠가 찾아와 줄 천사를 기다리며"라는 글을 남겼다. 당시 시술 과정에서 사용한 주사기들을 하트 모양으로 배치한 사진도 공개한 바 있다.박하나는 임신 발표와 함께 난임 부부들을 향한 응원도 전했다. 오랜 시간 임신을 준비해 온 자신의 경험을 공개했던 박하나는 소중한 생명이 찾아왔다는 기쁜 소식을 알리면서도 같은 과정을 겪고 있는 이들에게 따뜻한 메시지를 남겼다.한편 박하나는 소속사 FN엔터테인먼트와의 전속계약이 최근 만료된 사실도 알려졌다. 현재 박하나는 작품 활동보다 태교에 집중하며 남편 김태술과 함께 쌍둥이의 탄생을 준비하고 있는 것으로 전해졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr