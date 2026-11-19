티엠이그룹

가수 손빈아가 두 번째 팬미팅 티켓을 전석 매진시키며 막강한 팬덤의 화력을 증명했다.손빈아의 팬미팅 '빛별이 빛나는 밤에-별, 빛, 밤 2'는 지난 18일 오후 8시 예매가 시작되자마자 전석 매진을 기록했다. 지난해 개최한 첫 팬미팅에 이어 두 번째 팬미팅까지 매진 행렬을 이어가며 높은 인기를 실감케 했다.이번 팬미팅은 손빈아가 한 해 동안 보내준 팬들의 응원과 사랑에 감사하는 마음을 전하기 위해 마련됐다. 손빈아는 자신의 음악과 진솔한 이야기를 들려주는 것은 물론, 팬들과 직접 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 준비해 특별한 시간을 선사할 계획이다.손빈아는 TV조선 '미스터트롯3'에서 최종 선(善)을 차지하며 대중에게 이름을 알렸다. 당시 뛰어난 가창력과 호소력 짙은 음색으로 시청자들의 사랑을 받으며 트로트 가수로서 입지를 다졌다.이후 '트롯뮤직어워즈 2025'에서 아이콘상을 수상했으며, '포브스코리아 신뢰받는 혁신대상' 문화음악혁신 부문에서도 수상의 영예를 안았다.손빈아는 방송과 전국 각지의 공연 무대를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다. 무대에서는 깊은 감성과 폭발적인 가창력을 선보이는 한편, 팬들과 만나는 자리에서는 친근하고 소탈한 매력으로 꾸준히 소통하고 있다.특히 첫 팬미팅에 이어 두 번째 팬미팅까지 티켓 오픈과 동시에 매진을 기록하면서 손빈아를 향한 팬들의 변함없는 관심과 응원이 다시 한번 확인됐다.한편 손빈아의 두 번째 팬미팅 '빛별이 빛나는 밤에-별, 빛, 밤 2'는 오는 12월 13일 서울 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 오후 1시와 6시, 총 2회에 걸쳐 열린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr