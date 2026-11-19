신민아의 연기가 해외서 호평받고 있다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아의 연기가 해외서 호평받고 있다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 '재혼 황후'에서 남편이 이혼을 원한다는 사실을 알게 된 후의 감정을 표현했다. 해외 매체에서도 신민아의 연기를 긍정적으로 평가하는 반응이 나오고 있다.동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신민아는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. 나비에는 남편 소비에슈(주지훈 분)와의 관계가 틀어지는 상황에서도 황후로서 자신의 자리를 지키려는 인물이다.지난 18일 공개된 7~8화에서는 소비에슈의 이혼 의향을 듣고 충격에 빠진 나비에의 모습이 그려졌다. 나비에는 문 너머로 남편이 이혼을 선언하는 말을 듣고 그 자리에 주저앉았다. 신민아는 대사보다 표정과 눈빛을 통해 나비에가 느끼는 상실감을 나타냈다.이혼 선언을 들은 뒤에도 나비에는 황후로서 해야 할 일을 이어갔다. 동대제국의 위상을 보여주기 위해 서왕국 대관식에 참석할 사절단으로 직접 나서겠다고 밝힌 것. 남편과의 관계에서 상처받았지만, 자신의 역할을 포기하지 않는 모습으로 8화가 마무리됐다.신민아는 극 중 감정을 쉽게 나타내지 않는 나비에의 성격을 고려해 절제된 연기를 선보이고 있다. 남편의 외면에 상처받는 모습부터 황후로서 자신의 위치를 지키려는 태도까지 상황에 따라 달라지는 인물의 감정을 표현했다.해외 매체에서도 신민아의 연기를 언급했다. 미국 매체 콜라이더(Collider)는 "마음속이 무너져 내리는 수많은 순간을 말로 다 쏟아내지 않더라도 캐릭터의 진심이 온전히 전해지도록 만들어낸다"며 "그녀의 명연기는 나비에 캐릭터를 진심으로 아끼고 응원하게 만드는 힘을 지녔다"고 평가했다.캐나다 스크린랜트(ScreenRant)는 "휘몰아치는 황실 암투는 신민아가 폭넓은 감정선을 마음껏 펼쳐 보일 무대가 되어주며 그 결과물은 가히 압도적이다"라고 말했다. 일본 애니메 뉴스 네트워크(Anime News Network)는 나비에와 '퀸'의 관계를 언급하며 "나비에가 '퀸'과 보여주는 섬세한 교감이 단연 최고 수준"이라고 평가했다.이 밖에도 포브스(Forbes), 버라이어티(Variety), 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter), 데드라인(Deadline) 등 미국 매체에서 '재혼 황후'를 다룬 바 있다. 남편과의 이혼을 앞둔 나비에가 남은 회차에서 어떤 선택을 할지도 관심사다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개된다. 총 10부작이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr