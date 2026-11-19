방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

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하이브·JYP·YG 엔터테인먼트 로고/ 각 소속사 제공

NCT DREAM 'DREAM AFTER DREAM' / SM Entertainment

중국의 한한령(한류 제한령) 해제 기대감이 커지면서 국내 주요 엔터테인먼트사의 주가가 이틀 연속 상승했다. 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상이 실질적으로 타결된 게 계기가 됐다. 다만, 협상 내용 중 'K팝 아티스트의 중국 내 공연 허가'에 관해 언급된 내용은 없다.19일 SM엔터테인먼트(이하 SM)와 하이브의 주가는 지난 17일 종가 대비 각각 23.54%, 21.38% 뛰었다. 19일 하루 하이브의 거래대금은 2011억 9100만원에 달했다. 전날 거래대금 1147억 4200만원의 1.8배다. 같은 날 SM의 거래대금도 1243억 2100만원으로 전날 대비 2.4배 증가했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)와 YG엔터테인먼트(이하 YG)의 상승세는 상대적으로 약했다. JYP는 지난 18일 전일 종가 대비 8.72% 상승했지만, 19일에는 18일 종가에서 2.25% 오른 4만 7800원에 거래를 마쳤다. YG도 전날 4.92% 오른 데 이어 이날은 0.32% 상승하는 데 그쳤다.대형 엔터 4사의 주가가 일제히 오른 배경에는 한중 FTA 서비스·투자 후속협상의 실질 타결이 있다. 지난 18일 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 해당 협상의 실질 타결을 선언했다. 2018년 3월 협상을 시작한 지 약 8년 8개월 만이다.이번 합의에서 중국은 영화와 게임 등 분야에 최혜국대우를 약속했다. 한국 콘텐츠를 제3국보다 불리하게 대우하지 않겠다는 의미다. 영화에 한정됐던 한중 공동제작 대상도 드라마와 애니메이션, 예능, 다큐멘터리 등으로 확대했다. 산업통상부는 "중국 현지에서 한국 여행사가 K팝과 연계한 관광상품을 판매할 수 있는 제도적 기반도 마련됐다"고 설명했다.국내 엔터사의 실적과 직결될 수 있는 중국 본토 공연 재개는 이번 협상에서 언급되지 않았다. 하준경 청와대 정책실장은 18일(현지 시각) 브리핑에서 "이번 협정에서 상대국 가수 공연을 허가해야 한다는 의무 조항을 규정하지는 않았다"면서도 "허가하지 않는다는 규정도 없다. 실제 공연 허가를 협의할 수 있는 통로가 넓어진 것"이라고 밝혔다.과거 한한령 해제 기대감이 엔터주의 등락으로 이어진 사례가 있다. 지난해 11월 1일 박진영 JYP 대표 프로듀서는 APEC 정상회의 국빈 만찬에서 시진핑 주석과 만나 대화를 나눴다. 이에 같은 달 3일 JYP 주가는 5.07% 상승했다. 그러나 대중문화교류위원회는 두 사람의 대화가 원론적인 수준의 덕담이었다고 설명했다.올해 1월 이 대통령의 중국 방문 당시에도 한한령 해제 기대감이 커졌지만 엔터주 주가는 오히려 하락했다. 당시 1월 5일부터 6일까지 SM 주가는 11.56%, JYP는 7.74%, YG는 7.53% 떨어졌다. 중국과의 관계 개선이 실제 공연 재개로 이어질지 불확실하다는 우려가 반영된 탓이다.이번에는 양국이 FTA 후속협상의 실질 타결을 선언했다는 점에서 과거와는 다르다. 하지만 중국 공연이 언제부터 가능할지는 여전히 불투명하다. 중국 시장 개방에 대한 기대감이 엔터사의 실적으로 이어지려면 공연 허가를 비롯한 후속 조치가 뒤따라야 한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr