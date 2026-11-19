아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 해명에 정면으로 맞섰다. / 사진=SNS

아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 해명에 정면으로 맞섰다. / 사진=텐아시아 DB

아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 해명에 정면으로 맞섰다.최동석은 19일 자신의 SNS에 '박지윤 씨의 입장문에 대한 제 입장을 밝힙니다'라는 제목의 장문을 게재했다.그는 "박지윤 씨의 입장문은 무려 3년이라는 시간 동안 법원이 심리하여 인정한 사실들을 전부 외면하고 철저히 본인의 시각에서 작성된 지극히 주관적이고 왜곡된 일방적인 주장"이라며 "법원이 받아들이지 않은 주장을 다시 하며 여론을 호도하고 있는 것에 해당한다"고 비판했다.이번 갈등은 지난 16일 내려진 상간자 위자료 소송 항소심 판결에서 비롯됐다. 제주지방법원 가사 항소심 재판부는 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 소송에서 1심을 뒤집고 원고 일부 승소 판결을 내렸다. A씨에게는 위자료 3000만원을 지급하라고 명했다.이에 박지윤은 이날 SNS를 통해 억울함을 호소했다. A씨가 사실혼 관계의 동성 배우자가 있는 성적 소수자이며, 자신과 부정행위를 저지를 관계가 아니라는 취지였다. 또 최동석이 해당 사실을 알고도 이를 악용해 소송을 제기했다고 주장했다.그러나 최동석은 박지윤의 해명이 판결에서 인정된 핵심 사실을 빠뜨렸다고 반박했다. 그는 "재판부는 명확히 미국 여행에서의 부정행위가 혼인관계 파탄의 한 원인이 되었다고 판단했다"고 밝혔다.이어 박지윤이 배우자에게 알리지 않고 남성 지인과 여행했으며, 같은 호텔방에 머무르거나 잠옷 차림으로 영화를 함께 감상한 사실 등을 재판부가 인정했다고 설명했다.최동석은 "누군가의 성적 지향은 이번 사건에서 비난받아야 할 이유가 아니다. 사건의 본질은 혼인관계에서 지켜야 할 신뢰와 책임을 저버린 행동에 있다"며 "소송의 쟁점이 될 수 없는 성적 지향을 계속 부각하고 강조한 것은 제가 아니라 박지윤 씨"라고 맞섰다.박지윤이 제기한 최동석의 외도 의혹에 대해서도 반박했다. 앞서 박지윤은 이혼 소송이 진행되던 중 최동석이 다른 여성과 관계를 가졌다고 주장한 바 있다.최동석은 박지윤이 자신의 여성 지인을 상대로 제기한 상간 소송에서 패소했고, 항소하지 않아 판결이 확정됐다고 강조했다.특히 박지윤이 이혼 소송 도중 자신의 집 앞에 몰래카메라를 설치했다고 주장했다. 그는 "이미 사실상 남이 된 마당에 집 앞에 여러 차례 찾아와 촬영하고 몰래카메라까지 설치한 이유는 무엇입니까?"라고 반문했다.언론플레이를 둘러싼 공방도 이어졌다. 최동석은 2024년 10월 부부의 사적인 녹취와 메시지가 언론에 공개된 배경에 박지윤 측 지인의 제보가 있었다고 주장했다. 자신은 오히려 자녀들이 상처받을 것을 우려해 사적인 내용의 보도를 자제해 달라고 요청했다는 설명이다.재산분할과 양육 문제에 대해서도 입장이 엇갈렸다. 박지윤은 앞서 이혼 소송 1심에서 최동석에게 15억원 이상을 지급하라는 판결이 나왔으며, 자녀들의 교육을 위해 항소할 수밖에 없었다고 밝혔다. 또 최동석이 딸에게 재산분할금 중 6000만원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 종용했다고 주장했다.이에 최동석은 "딸과 나누었던 대화를 마치 제가 아이를 회유하여 어머니의 항소 포기를 종용하게 한 것처럼 묘사한 부분은 진정한 사실관계와 실제 대화의 맥락을 제대로 반영하지 않은 일방적인 주장"이라며 이의를 제기했다.다만 자녀와 나눈 사적인 대화를 공개하는 일은 피하고 싶다며, 필요한 경우 법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다고 덧붙였다.최동석은 "이번 사건에서 가장 중요한 것은 누가 더 자극적인 글을 쓰느냐가 아닙니다. 무엇이 사실이고, 무엇이 증거로 입증되었고, 법원이 어떻게 판단했느냐라는 것입니다"라고 강조했다.이어 "박지윤 씨가 이처럼 사실과 다른 주장을 계속할 경우 필요한 법적 조치도 검토하겠습니다"라고 경고했다.한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 2023년 10월 파경 소식을 전한 뒤 이혼 소송을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr