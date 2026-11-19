사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 윤아가 주얼리 행사에서 우아한 드레스 자태를 뽐냈다.윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "💎qeelinjewellery"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤아는 어깨와 쇄골을 드러낸 블랙 튜브톱 드레스를 입고 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선 아래로 내려오는 검은색 단발머리를 자연스럽게 안쪽으로 말아 세련된 분위기를 연출했으며 목선을 따라 반짝이는 목걸이와 화려한 귀걸이가 청초한 미모를 더욱 돋보이게 한다. 또렷한 눈망울과 생기 있는 입술이 어우러져 단아하면서도 고혹적인 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 윤아는 커다란 통창 앞에 서서 고개를 숙인 채 손가락에 낀 반지를 바라보고 있다. 몸의 곡선을 따라 길게 떨어지는 블랙 드레스가 늘씬한 실루엣을 강조하며 목걸이와 팔찌로 포인트를 더한 스타일링이 눈길을 끈다. 창밖으로는 가을빛으로 물든 남산과 서울 도심의 풍경이 펼쳐져 있다.또 다른 사진에서 윤아는 주얼리 전시 공간에 서서 한쪽 팔을 가볍게 감싸 쥔 채 옆을 바라보고 있다. 어깨선을 드러낸 드레스와 반짝이는 목걸이가 어우러진 가운데 자연스럽게 볼륨을 살린 단발머리가 얼굴선을 감싸며 우아한 분위기를 자아낸다. 살짝 미소를 머금은 표정에서는 특유의 부드러운 매력이 묻어난다.마지막 사진에서 윤아는 브랜드 로고가 새겨진 벽 앞에서 두 손으로 작은 하트를 만들며 포즈를 취하고 있다. 발끝까지 길게 내려오는 블랙 드레스가 군더더기 없는 실루엣을 완성했으며, 은빛 주얼리와 단정한 단발머리가 어우러져 고급스러운 분위기를 더한다. 환하게 웃는 대신 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 눈길을 사로잡는다.앞서 윤아는 주얼리 브랜드 키린(Qeelin)의 '2026 파인 주얼리 이벤트'에 참석했다. 이날 윤아는 블랙 스트랩리스 드레스에 화려한 주얼리를 매치한 모습으로 포토콜에 등장해 시선을 모았다.한편 윤아는 드라마 '폭군의 셰프' 이후 차기작 '언내추럴'(가제)을 준비하고 있다. 윤아는 해당 작품에서 법의관 송도은 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr