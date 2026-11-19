이신영이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

박훈정 감독이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

김명민이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

박유림이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

박훈정표 광기 어린 누아르가 찾아온다. 박훈정 감독은 '슬픈 열대'에 가족처럼 자란 이들이 서로에게 총과 칼을 겨누는 잔혹한 서사와 강렬한 액션을 녹여냈다.19일 오후 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '슬픈 열대' 언론시사회가 진행됐다. 이날 행사에는 박훈정 감독을 비롯해 배우 김명민, 박유림이 참석했다. 주연을 맡은 이신영은 군 복무로 인해 자리하지 못했다.'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 가족처럼 성장한 조직원들이 서로를 향한 의심 속에서 복수를 결심하는 과정을 담은 누아르 액션 영화다. '신세계', '마녀', '낙원의 밤' 등을 선보인 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다.박 감독은 "내가 오랫동안 갖고 있던 이야기다. 애초에는 '정글'이라는 약육강식의 법칙이 적용되는 원시문명에서 살아남은 이들이 '도시'라는, 그보다 더한 약육강식의 야만에 의해 무너지는 이야기를 생각했었다"고 설명했다.이어 "이야기를 계속 다듬는 과정에서 여러 가지 요소가 추가됐다. 폭력이 주는 울림이나 앞선 세대와 새로운 세대 사이의 불신도 담으려고 했다"며 "전체적인 톤은 현대 무협을 추구했다. 무협적인 요소들을 차용했다"고 덧붙였다.김명민은 베일에 싸인 열대의 절대자이자 모두가 두려워하는 공포의 대상 사부를 연기한다. 박유림은 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르는 인물인 죠죠를, 이신영은 청각을 잃은 막내 루로 분했다.김명민은 50대의 나이가 무색한 액션 연기를 소화한 것에 "늦게 합류해서 부담이 됐다. 영어 대사도 있고 액션도 많아서 걱정했는데, 박훈정 감독이 편하게 와서 소화하면 된다고 하더라"라고 운을 뗐다. 이어 "박훈정 감독이 추구하는 액션이 있었다. 우아해야 했다. 내가 격조 있고 우아한 액션을 어떻게 해야 할지 걱정을 했다. 될 때까지 연습을 하려고 했다"고 고충을 털어놨다.2017년 개봉한 '브이아이피' 이후 박훈정 감독과 재회에 대해서도 "즐거웠다. 준비 과정이 조금 고단할 뿐이지 막상 촬영에 들어가면 소통이 너무 편하다. 눈빛만 봐도 뭘 원하는지 안다"고 신뢰를 보였다.박유림은 "죠죠라는 캐릭터가 가장 강렬했다. 시나리오를 읽고 감독님이 나를 보고 이런 캐릭터를 생각하셨다는 게 정말 신기했고 감사했다"고 말했다. 또한 "항상 새로운 무언가를 경험해보고 싶은 욕구가 있다. 평소 좋아하던 누아르 장르에 도전할 수 있었고, 관심이 많았던 액션도 해볼 기회가 생겨 굉장히 영광이었다"고 전했다.박유림은 대사 전체를 일본어로 소솨했다. 그는 "처음 무언가를 배울 때 시간이 필요하다. 일본어 선생님과 죠죠에 대해 이야기를 많이 나눴다. 선생님에게 달라 붙어서 일본어를 배우고 익혔다. 죠죠가 사용할 만한 톤을 찾아가면서 지금의 죠죠를 만들었다"고 설명했다.박 감독은 군복무로 함께하지 못한 이신영에 대해 "처음 봤을 때부터 루 캐릭터가 얼굴에 있었다. 그동안 이신영은 루와 같은 얼굴을 보여주지 않았더라. 그래서 얼른 캐스팅했다"고 밝혔다. 그러면서 "내가 생각했던 것 이상으로 루를 잘 만들어 줬다. 스스로 탁월한 선택이었던 것 같다. 이신영이 어차피 갈 거 해병대로 다녀온다고 하더라. 잘 다녀오라고 응원했다"고 자평했다.이에 김명민은 "내가 살인병기로 만들어 놨더니 그걸 나라를 위해 써먹는 것 같다"며 너스레를 떨었다. 그는 "이신영이 정말 고생 많이 했다. 눈이 특히 맑은데 그 눈으로 나를 쳐다보면 감정이 깨지더라. 이신영이 대사가 없었는데 부럽기도 했다. 대사가 없음에도 맑은 눈으로 감정을 전달할 때 울컥하기도 했다. 나는 감정의 동요 없이 눈빛을 주고 받을 때 힘들기도 했다"고 털어놨다. 또 "신영이의 눈빛이 아직도 기억 남는다. 대사는 없었지만 눈빛으로 감정을 잘 나눴다. 신영이가 지금 있다면 '너무 멋있다'라고 말해주고 싶다"고 칭찬했다.'슬픈 열대'는 오는 25일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr