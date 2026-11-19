사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 배우 안소희가 크리스마스트리 앞에서 수험생들을 향한 응원 메시지를 전했다.안소희는 최근 자신의 인스타그램에 "모든 수험생 여러분 내일 좋은 컨디션으로 모두 홀가분하게 마치길 바라요. 화이팅!🦋🎄🎁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안소희는 화려한 조명이 반짝이는 크리스마스트리 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 검은색 숏패딩에 연청색 와이드 데님 팬츠와 흰색 운동화를 매치한 편안한 차림으로, 한쪽 다리를 올린 채 손으로 턱을 괴고 있다. 자연스럽게 내려온 긴 머리와 또렷한 이목구비가 어우러져 수수하면서도 청순한 매력을 드러낸다.이어진 사진에서 안소희는 회색 흔들목마 장식을 손에 들고 얼굴을 가까이 가져간 채 옅은 미소를 짓고 있다. 트리 앞에서 몸을 살짝 숙이고 장식을 바라보는 옆모습이 눈길을 끌며, 검은색 패딩 사이로 드러난 회색 니트 소매가 편안한 겨울 스타일링을 완성한다.또 다른 사진에서 안소희는 커다란 크리스마스트리 옆에 서서 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 앞으로 쭉 뻗어 손가락으로 브이를 그린 안소희는 입가에 미소를 띤 채 발랄한 매력을 뽐냈다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 넉넉한 데님 팬츠를 입은 모습에서 특유의 청순하면서도 귀여운 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 안소희는 의자에 앉아 한쪽 다리를 올린 채 크리스마스트리 장식을 올려다보고 있다. 고개를 살짝 들어 반짝이는 장식을 바라보며 환하게 미소 짓는 모습이 사랑스럽다. 편안하게 앉은 자세와 부드러운 표정이 어우러지며 따뜻한 연말 분위기를 자아낸다.원더걸스의 막내로 데뷔해 '만두 소희'라는 애칭으로 사랑받았던 안소희가 이제는 수험생들을 응원하는 배우로서 따뜻한 메시지를 전해 눈길을 끌었다. 무대 위에서 보여줬던 모습과는 다른 편안한 일상 사진에서도 변함없는 동안 미모와 사랑스러운 매력이 돋보인다.한편 1992년생으로 34세인 안소희는 오는 25일 개봉하는 영화 '레이오버 호텔'로 관객들과 만난다. '레이오버 호텔'은 런던행 비행기에 탑승한 여섯 명이 예상치 못한 경유로 일본 기타큐슈에 머물게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 안소희는 수연 역을 맡아 박정연, 정연주, 박소진, 안동구 등과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr