소속사 제공

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가수 이상미가 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 비주얼을 뽐냈다.소속사 뉴에라프로젝트는 지난 18일 공식 SNS를 통해 이상미의 새 프로필 사진을 선보였다. 이어 19일에는 촬영 현장이 담긴 스틸컷을 추가로 공개하며 관심을 모았다.사진 속 이상미는 화이트 셔츠에 데님 팬츠를 매치한 심플한 스타일링으로 청순하면서도 자연스러운 매력을 발산했다. 환한 미소와 편안한 포즈로 특유의 밝은 에너지를 드러냈다.또 다른 사진에서는 베이지 컬러의 셋업을 착용해 세련된 분위기를 자아냈다. 차분한 표정과 여유로운 포즈로 앞선 사진과는 상반된 매력을 선보였다. 촬영 현장 스틸컷에서도 부드러운 미소와 자연스러운 표정 연기로 시선을 사로잡았다.이상미는 2005년 MBC 대학가요제에서 밴드 익스(EX)의 보컬로 출전해 '잘 부탁드립니다'로 대상을 수상하며 대중에게 이름을 알렸다. 당시 개성 넘치는 음색과 발랄한 무대 매너로 큰 사랑을 받았다.이후 애니메이션 '장금이의 꿈' OST를 비롯해 싱글 '연락주세요', 정규 앨범 'Tell The Story' 등을 발표하며 음악 활동을 이어왔다. 최근에는 드라마 '언더커버 미쓰홍' OST에 참여하며 가수로서의 존재감을 드러냈다.현재 이상미는 SBS 러브FM '인생은 오디션' DJ로 활약하며 청취자들과 만나고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr