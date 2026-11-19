사진 = 문가영 인스타그램

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사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 수능을 맞아 추워진 날씨 속 두꺼운 패딩을 입고 사랑스러운 일상을 공개했다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 코를 푸는 듯한 얼굴 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 검은색 패딩을 입고 위에서 내려다보는 구도로 셀카를 촬영하고 있다. 짧은 머리카락이 바람에 흩날려 얼굴을 가로지르는 가운데 커다란 눈으로 카메라를 올려다보며 청초한 미모를 뽐냈다. 화장기 적은 자연스러운 얼굴과 입술을 살짝 다문 표정이 어우러져 특유의 맑은 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 문가영은 두툼한 패딩의 커다란 후드를 머리 위로 푹 눌러쓴 채 옆을 바라보고 있다. 얼굴을 감쌀 정도로 풍성한 후드와 목까지 올라오는 패딩 사이로 작은 얼굴이 드러났으며 입술을 꾹 다문 채 눈동자를 옆으로 굴리는 표정이 귀여움을 더한다. 몸을 패딩 안에 폭 감싼 모습에서는 추운 날씨에 대비한 따뜻한 겨울 스타일링이 돋보인다.또 다른 사진에서 문가영은 연한 회색 티셔츠에 검은색 패딩을 걸치고 넉넉한 청바지와 갈색 신발을 매치한 모습이다. 초록색 철제 울타리 앞 낮은 턱에 무릎을 세우고 앉아 옆을 바라보는 문가영은 자연스럽게 흘러내린 단발머리와 차분한 표정으로 편안한 분위기를 연출했다. 부피감 있는 패딩과 여유로운 핏의 청바지가 어우러져 꾸미지 않은 듯한 캐주얼 패션을 완성했다.마지막 사진에서 문가영은 주황색 구조물 뒤에 몸을 숨긴 채 작은 사각형 구멍으로 얼굴만 내밀고 있다. 구멍 안으로 문가영의 얼굴이 작게 보이는 가운데 사진 한쪽에는 "???"라는 문구가 더해져 웃음을 자아낸다. 패딩 차림으로 장난스러운 사진을 남긴 모습이 눈길을 끈다.한편 문가영은 현재 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별' 촬영에 임하고 있다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 '고래별'은 1926년 일제강점기를 배경으로 펼쳐지는 청춘들의 사랑과 독립운동 이야기를 그린 작품으로, 문가영은 허수아 역을 맡아 최우식, 허남준 등과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr