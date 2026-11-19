서인영이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 남편과 신혼집 마련 비용을 절반씩 부담했다고 밝혔다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 남편과 신혼집 마련 비용을 절반씩 부담했다고 밝혔다. 결혼을 준비하며 어렵게 돈을 모았다는 사실도 전했다.지난 18일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 제작진과 함께 서울 청담동에서 쇼핑에 나선 뒤 소비 습관을 돌아보는 모습이 담겼다.서인영은 제작진에게 받은 법인카드로 명품을 구매한 뒤 자신의 소비를 후회했다. 이후 구매 금액만큼 기부하겠다고 결심했지만, 아버지에게 돈을 부탁하는 과정에서 꾸중을 들었다고 밝혔다.서인영은 "기부를 하려고 아빠한테 돈을 달라고 했더니 '네 주제를 알라'고 또 난리가 난 거다"라고 말했다. 이어 아버지가 "그럼 네가 그 돈을 쓰지 말고 기부를 했어야지. 장난하냐"고 질책했다고 전했다.재혼을 앞둔 경제적 상황도 언급했다. 서인영은 "내가 지금 오빠랑 반반 해가지고 집을 했다. 그것도 어렵게 모아가지고 했다"며 예비 남편과 함께 신혼집을 마련했다고 설명했다. 이때 화면에는 "전 재산 싹 긁었다"는 자막이 등장했다.제작진이 "통장 사정을 아예 모르는구나"라고 지적하자 서인영은 "나는 몰라. 그러니까 난 무조건 달라고 한 거지"라고 답했다. 이어 아버지가 고가의 코트를 구매한 사실을 문제 삼으며 아직 정신을 차리지 못했다고 꾸짖었다고 전했다. 서인영은 아버지의 충고를 받아들여 일부 구매 물품을 환불했다고 밝혔다. 이후 기부금도 당초 계획했던 3000만원에서 2000만원으로 조정했다.서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 지난 6월 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼 소식을 알렸다. 두 사람은 다음 달 26일 결혼식을 올릴 예정이다. 신혼집은 서인영이 현재 거주하는 경기도 남양주시 아파트의 바로 위층에 마련한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr