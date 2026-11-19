'궁금한 이야기 Y'가 故 이진우 관련 제보를 받는다. / 사진='궁금한 이야기 Y' 홈페이지

'궁금한 이야기 Y'가 법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 알려진 이진우 씨에 대한 취재에 나섰다. 이씨가 19일 숨진 것으로 확인된 가운데, 제작진은 이씨를 알고 있거나 피해를 본 사람들의 제보를 요청했다.19일 SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진은 공식 홈페이지에 "법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 유명세를 얻은 이진우 씨를 잘 알고 계시거나, 그에게 피해를 입으신 분들의 연락을 기다립니다"라는 공지를 올렸다.제작진은 전날에도 고려대학교 정치외교학과 24학번과 서울대학교 치의학과 재학생을 대상으로 제보를 요청한 바 있다. 다만 이씨와 관련한 방송 일정이나 구체적인 취재 내용은 공개하지 않았다.이씨는 리트 최초 만점자로 알려지며 화제를 모았으나, 최근 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹에 휩싸였다. 이에 이씨는 의혹을 해소하기 위해 이날 오전 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 결과를 공개하겠다고 예고했다.그러나 이씨는 예정된 검증 장소에 나타나지 않았고 연락도 닿지 않았다. 이후 4시간 30분 만에 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다.이씨가 출연했던 유튜브 영상도 비공개로 전환됐다. 방송인 백지연은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 '지금 백지연'을 통해 이씨와 진행한 인터뷰를 공개했지만, 하루 만에 영상을 내렸다.교육 유튜버 미미미누 역시 이씨가 발견되기 전 출연한 영상을 비공개 처리했다. 미미미누는 이씨의 수험 과정에 대한 신뢰가 떨어지고 있다고 판단해 영상을 그대로 공개해 두기 어렵다는 취지로 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr