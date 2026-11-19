배우 이신영이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 김명민이 해병대에서 군 복무 중인 후배 이신영을 향해 남다른 애정을 보였다.19일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '슬픈 열대' 언론배급시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 이날 행사에는 박훈정 감독을 비롯해 배우 김명민, 박유림이 참석했다. 주연을 맡은 이신영은 군 복무로 인해 자리하지 못했다.'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 가족처럼 성장한 조직원들이 서로를 향한 의심 속에서 복수를 결심하는 과정을 담은 누아르 액션 영화다. '신세계', '마녀', '낙원의 밤' 등을 선보인 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다.극 중 이신영은 작은 소리의 진동만으로 상대의 움직임을 감지하는 청각장애인 루 역을 맡았다. 그는 올해 상반기 해병대에 입대해 현재 국방의 의무를 이행하고 있다.이날 박훈정 감독은 이신영의 해병대 입대에 대해 "군대는 대한민국 남자라면 가야 하는 곳. 어차피 갈 곳이다"라고 운을 뗐다.이어 "본인이 해병대를 선택한 건데, '어차피 갈 거면 제대로 다녀오겠다'고 해서 훌륭하다 생각했다"며 이신영의 선택을 높이 평가했다.김명민 역시 이신영을 향한 칭찬을 쏟아냈다. 그는 "이신영이 앞에 있다면 '너 진짜 개쩐다'는 이야기를 해주고 싶다. 너무 멋있다"며 거침없는 표현으로 후배의 활약에 감탄했다.그러면서 "군 생활 열심히 하고 체력 잘 비축해 둬라. 훗날 보자"라고 덧붙이며 군 복무 중인 이신영에게 응원의 메시지를 전했다.한편 '슬픈 열대'에는 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연한다. 작품은 오는 25일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr