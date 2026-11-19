배우 유연석이 '라이어'에서 강렬한 악역 연기를 선보이고 있다. / 사진제공=MBC 금토드라마 '라이어'

배우 옥자연이 '라이어'에서 유연석의 범행을 밝히기 위해 필사의 추격을 펼친다. / 사진제공=MBC 금토드라마 '라이어'

배우 옥자연이 '라이어'에서 경찰의 수사망을 빠져나간 유연석을 다시 쫓는다.19일 MBC 금토드라마 '라이어' 측은 7회 방송을 앞두고 민준호(유연석 분)와 이화영(옥자연 분)의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 극 중 이화영은 경찰로, 민준호가 저지른 범행의 증거를 찾기 위해 수사를 이어가고 있다.'라이어'는 하나의 사건을 두고 상반된 주장을 내놓는 민준호와 강지선(서현진 분)의 갈등을 중심으로 전개됐다. 극 초반에는 두 사람의 기억과 진술이 엇갈리면서 진실을 가리는 과정에 초점이 맞춰졌다. 이후 민준호의 실체가 드러나면서 강지선과 이화영이 그의 범행을 밝혀내기 위해 나서는 상황이다.앞서 민준호는 자신의 범행을 감추기 위해 아들 민현수(강지용 분)까지 이용했다. 이화영에게도 위해를 가했지만, 결국 경찰의 추적을 피해 달아났다.새롭게 공개된 사진 속 민준호는 검은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 주변을 살피고 있다. 사람들의 눈을 피하려는 듯 경계하는 표정을 짓고 있어 이후 행적에 관심이 쏠린다.또 다른 사진에는 민준호와 같은 장소에 있는 것으로 보이는 이화영의 모습이 담겼다. 이화영은 다급하게 움직이며 무언가를 찾는 듯한 행동을 보인다. 두 사람이 같은 공간에 있게 된 경위와 이화영이 새로운 단서를 확보할 수 있을지가 관전 포인트다.제작진은 "20일 방송되는 7회에서는 이화영이 단서 하나하나를 치밀하게 쫓아가며 민준호의 악행에 접근한다"고 밝혔다. 이어 "쫓는 이화영과 쫓기는 민준호의 팽팽한 줄다리기가 펼쳐질 것"이라며 "유연석과 옥자연이 몸을 사리지 않고 촬영에 임했다"고 전했다.'라이어' 7회는 오는 20일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr