윤균상이 '신의 구슬'에서 왕무 역을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

윤균상이 '신의 구슬'에서 왕무 역을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 윤균상이 '신의 구슬'에서 고려의 방계 황족 왕무 역을 맡는다. 극 중 수현의 첫사랑으로 등장하는 그는 사랑과 권력 사이에서 갈등하는 인물을 연기한다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신의 구슬'은 몽골과 30여년간 전쟁을 이어온 1258년 고려를 배경으로 한다. 나라를 지키는 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.윤균상이 맡은 왕무는 원주성을 지키는 방호별감이자 왕희(수현 분)의 첫사랑이다. 고려 개국공신의 후손이지만 황제와는 촌수가 먼 방계 황족이다. 무신정권의 견제로 도읍에 머물지 못하고 변방을 떠돌며 원주성을 지켜왔다. 과거 왕희와 맺었던 인연을 잊지 못한 채 살아가는 인물이기도 하다.윤균상은 출연을 결심한 이유에 대해 "대본과 캐릭터가 너무 매력적이었다. 대본을 읽는 내내 기대감이 계속 높아졌고 웅장하고 따뜻했다"고 밝혔다. 이어 "훌륭하신 감독님과 작가님, 배우분들과 함께 그동안 해보지 못했던 캐릭터로 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것 같았다"고 말했다.왕무의 특징으로는 목표를 향해 나아가는 강단과 내면의 고독을 꼽았다. 그는 왕무가 선과 악으로 명확하게 구분되지 않는 인물이라고 설명했다. 특히 인물들 사이에서 여러 갈등을 겪는 만큼 감정 표현에도 신경을 썼다고 밝혔다.액션 장면을 위한 준비 과정도 전했다. 윤균상은 "사극 작품 특성상 승마나 검술, 무술 등의 액션이 많다 보니 자연스럽게 소화하기 위해 나름 준비를 했다"고 말했다. 상대 배우들과 호흡을 맞추는 장면이 많아 부상을 방지하기 위해 충분히 대화하며 촬영했다고도 덧붙였다.윤균상은 왕무를 작품의 흐름에 영향을 줄 수 있는 인물로 소개했다. 그는 "왕무는 인물들 간의 관계성이나 위치 등 여러 가지로 봤을 때 작품에서 변수를 제일 많이 줄 수 있는 캐릭터"라고 말했다. 캐릭터를 설명하는 키워드로는 변수, 관음보주, 생존을 선택했다. 관음보주가 작품에서 중요한 의미를 지니며, 생존은 왕무를 비롯한 모든 인물에게 해당하는 주제라고 설명했다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점 제공되며 아마존 프라임을 통해서도 전 세계에 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr