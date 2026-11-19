이신영이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 김명민이 군 복무 중인 이신영을 향해 재치 있는 농담을 건넸다.19일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '슬픈 열대' 언론배급시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 이날 행사에는 박훈정 감독을 비롯해 배우 김명민, 박유림이 참석했다. 주연을 맡은 이신영은 군 복무로 인해 자리하지 못했다.'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 가족처럼 성장한 조직원들이 서로를 향한 의심 속에서 복수를 결심하는 과정을 담은 누아르 액션 영화다. '신세계', '마녀', '낙원의 밤' 등을 선보인 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다.이날 박훈정 감독은 주인공 루 역을 맡은 이신영의 캐스팅 과정에 대해 이야기했다.박 감독은 "처음 봤을 때부터 루 캐릭터가 얼굴에 있었다. 그동안 이신영은 루와 같은 얼굴을 보여주지 않았더라. 그래서 얼른 캐스팅했다"고 밝혔다.이어 "내가 생각했던 것 이상으로 루를 잘 만들어 줬다. 스스로 탁월한 선택이었던 것 같다"고 덧붙였다.버려진 아이들을 킬러로 키우는 사부 역을 맡은 김명민은 "내가 살인병기로 만들어 놨더니 그걸 나라를 위해 써먹는 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이신영은 지난 8월 해병대에 입대했다.김명민은 이신영의 연기력에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "이신영이 정말 고생 많이 했다. 눈이 특히 맑은데 그 눈으로 나를 쳐다보면 감정이 깨지더라"고 회상했다.이어 "이신영이 대사가 없었는데 부럽기도 했다. 대사가 없음에도 맑은 눈으로 감정을 전달할 때 울컥하기도 했다"며 "나는 감정의 동요 없이 눈빛을 주고받을 때 힘들기도 했다"고 털어놨다.그러면서 "신영이의 눈빛이 아직도 기억난다. 대사는 없었지만 눈빛으로 감정을 잘 나눴다"며 후배 배우의 섬세한 감정 표현에 감탄했다.한편 '슬픈 열대'에는 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연한다. 작품은 오는 25일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr