그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 코 성형 사실을 인정했다. 이전보다 어른스러운 이미지를 갖고 싶어 코를 살짝 올렸다고 밝혔다.
지난 18일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '김예원, 이젠 맘에 들 거라 생각하며 건방진 눈을 뜨고 다니는 그녀'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 김예원은 탁재훈, 신규진과 근황에 관한 이야기를 나눴다. 탁재훈은 김예원의 얼굴을 살펴보던 중 "3년 동안 수많은 일들이 좀 있었다"며 이전 출연 당시와 달라진 외모를 언급했다. 탁재훈은 "얼굴이 좀 조금 달라진 데가 있는 것 같다. 코도 지금 좀 이렇게"라며 코 모양의 변화를 짚었다. 이에 김예원은 "(코를) 살짝 올리긴 했다. 아주 살짝. 그런데 별로 티가 안 나긴 할 거다"라고 솔직하게 답했다. 그러자 신규진은 "아니다. 처음에는 티 좀 났다"고 말해 웃음을 자아냈다.
탁재훈은 성형을 결심한 이유도 물었다. 그는 "왜 했냐 괜찮았는데. 그때 누가 지적한 적이 없는데"라며 궁금해했다. 김예원은 "지적한 적이 없는데 이미지도 조금 약간 어른스럽게 해보고 싶었다"고 설명했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 18일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '김예원, 이젠 맘에 들 거라 생각하며 건방진 눈을 뜨고 다니는 그녀'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 김예원은 탁재훈, 신규진과 근황에 관한 이야기를 나눴다. 탁재훈은 김예원의 얼굴을 살펴보던 중 "3년 동안 수많은 일들이 좀 있었다"며 이전 출연 당시와 달라진 외모를 언급했다. 탁재훈은 "얼굴이 좀 조금 달라진 데가 있는 것 같다. 코도 지금 좀 이렇게"라며 코 모양의 변화를 짚었다. 이에 김예원은 "(코를) 살짝 올리긴 했다. 아주 살짝. 그런데 별로 티가 안 나긴 할 거다"라고 솔직하게 답했다. 그러자 신규진은 "아니다. 처음에는 티 좀 났다"고 말해 웃음을 자아냈다.
탁재훈은 성형을 결심한 이유도 물었다. 그는 "왜 했냐 괜찮았는데. 그때 누가 지적한 적이 없는데"라며 궁금해했다. 김예원은 "지적한 적이 없는데 이미지도 조금 약간 어른스럽게 해보고 싶었다"고 설명했다.
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