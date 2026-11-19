그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 코 성형 사실을 인정했다. / 사진=텐아시아DB, 웹예능 '노빠꾸탁재훈' 캡처

그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 코 성형 사실을 인정했다. / 사진=웹예능 '노빠꾸탁재훈' 캡처

그룹 쥬얼리 출신 배우 김예원이 코 성형 사실을 인정했다. 이전보다 어른스러운 이미지를 갖고 싶어 코를 살짝 올렸다고 밝혔다.지난 18일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '김예원, 이젠 맘에 들 거라 생각하며 건방진 눈을 뜨고 다니는 그녀'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 김예원은 탁재훈, 신규진과 근황에 관한 이야기를 나눴다. 탁재훈은 김예원의 얼굴을 살펴보던 중 "3년 동안 수많은 일들이 좀 있었다"며 이전 출연 당시와 달라진 외모를 언급했다.탁재훈은 "얼굴이 좀 조금 달라진 데가 있는 것 같다. 코도 지금 좀 이렇게"라며 코 모양의 변화를 짚었다. 이에 김예원은 "(코를) 살짝 올리긴 했다. 아주 살짝. 그런데 별로 티가 안 나긴 할 거다"라고 솔직하게 답했다. 그러자 신규진은 "아니다. 처음에는 티 좀 났다"고 말해 웃음을 자아냈다.탁재훈은 성형을 결심한 이유도 물었다. 그는 "왜 했냐 괜찮았는데. 그때 누가 지적한 적이 없는데"라며 궁금해했다. 김예원은 "지적한 적이 없는데 이미지도 조금 약간 어른스럽게 해보고 싶었다"고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr