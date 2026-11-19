상간녀의 난자로 아이를 낳은 여성의 사연이 소개됐다. / 사진='탐정들의 영업비밀' 방송 화면 캡처

상간녀의 난자로 아이를 낳은 여성의 사연이 소개됐다. / 사진='탐정들의 영업비밀' 방송 화면 캡처

난자를 기증받아 어렵게 딸을 낳은 아내는 3년 뒤, 아이의 곁을 맴도는 수상한 여자를 발견한다. 그 여자는 다름 아닌 자신에게 난자를 기증해 준 사람이었다. 그는 왜 갑자기 아이의 주위를 맴돌았을까. 난자를 기증한 그 여자, 알고 보니 남편의 상간녀였다.채널A '탐정들의 영업비밀' 137회에서는 3살 딸의 주변을 맴도는 수상한 여성의 정체를 추적하는 사연이 공개됐다. 실제 사건을 각색한 '사건 수첩' 코너에서 의뢰인은 3살 딸을 몰래 지켜보는 여성이 있다며 탐정들에게 도움을 요청했다.의문의 여성은 딸이 갓난아기 시절 찍은 사진도 가지고 있었다. 여성의 정체는 3년 전 의뢰인에게 난자를 제공했던 서지수 씨였다. 의뢰인은 조기 난소 부전으로 자신의 난자를 통한 임신이 어려워지자 기증받은 난자로 딸을 출산했다. 의뢰인은 당시 자신을 도와준 여성이 딸에게 접근하자 당황했고, 서씨가 아이를 몰래 데려가려하자 강하게 제지했다.하지만 조사 과정에서 전혀 예상치 못한 사실이 밝혀졌다. 의뢰인의 남편이 서씨와 5년간 불륜 관계를 이어온 것. 당시 자궁 적출 수술로 임신이 어려웠던 서씨에게 남편이 먼저 난자 기증을 제안한 것이었다. 심지어 남편은 아내가 아이를 낳으면 이혼한 뒤 서씨와 함께 살겠다고 약속했다. 그러나 아이가 태어난 뒤 생각을 바꿨고, 아내와 딸을 데리고 미국으로 이민 갈 준비를 하고 있었다.남편은 아내가 아이를 갖고 싶어 한다는 사실을 이용하면서도 기증자가 자신의 불륜 상대라는 사실을 숨겼다. 그렇게 미국 이민까지 준비했지만, 그 사이 서씨는 아이에게 접근해 차에 태워 데려가려는 행동까지 했다.모든 사실을 알게 된 의뢰인은 "어떻게 불륜 상대 와이프한테 난자를 줄 생각을 하냐"며 분노했다. 방송을 지켜보던 데프콘도 "본처가 대리모가 되다니 너무 충격적"이라고 말했다. 남성태 변호사는 아이를 출산한 사람을 법적으로 친모로 인정한다고 설명했다.의뢰인은 현재 남편을 상대로 이혼 소송을 진행 중이며 서씨를 상대로 상간녀 소송을 이어오고 있다. 또 아이 양육권 분쟁도 진행 중인 것으로 알려졌다.임신과 출산 같은 중요한 문제는 부부가 충분히 상의하고 서로의 동의를 구해야 한다. 어느 한쪽이 자신의 목적을 위해 상대방의 선택을 대신해서는 안 된다. 아내는 간절히 바라던 아이를 품에 안았지만, 그 과정에서 자신이 남편과 상간녀의 계획에 이용당했다는 충격적인 사실을 마주해야 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr