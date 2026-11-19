이민호, 박규영이 '버츄얼 러브'로 호흡을 맞춘다./사진=소속사 제공

배우 이민호와 박규영이 SBS 새 드라마 '버츄얼 러브(가제)'로 첫 로맨스 호흡을 맞춘다.2027년 하반기 방송되는 ‘버츄얼 러브(가제)’는 차가운 게임회사 디렉터에서 버추얼 아이돌로 변신한 차욱현과, 현실의 그를 싫어하면서도 가상 세계의 그에게 빠져든 탁소나의 아슬아슬한 이중생활을 그린 오피스 로맨틱 코미디다.1987년생으로 올해 40세를 맞은 이민호는 게임회사 엔메이블의 1본부 총괄 디렉터 차욱현 역을 맡았다. 완벽주의적이고 까칠한 성격의 워커홀릭으로, 뜻밖의 계기로 버추얼 아이돌 막내 '단'으로 데뷔하면서 잊고 지냈던 꿈과 마주하는 인물이다. 이민호는 현실의 까칠한 상사와 가상의 버추얼 아이돌을 오가는 이중 매력을 선보일 예정이다.이민호보다 6살 어린 1993년생 박규영은 엔메이블 기획·퍼블리싱 1팀 대리 탁소나 역으로 분한다. 일에는 열정적이지만 상사 차욱현만큼은 질색하는 인물로, 우연히 버추얼 아이돌 '단'에게 빠져 생애 첫 덕질을 시작한다. 박규영은 사랑스러운 팬심과 현실 직장인의 면모를 오가며 극에 활력을 불어넣는다.'버츄얼 러브'는 최근 주목받는 버추얼 아이돌을 소재로 현실과 가상 세계를 넘나드는 설정을 담았다. 오는 2027년 하반기 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr