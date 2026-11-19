사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 양갈래 헤어스타일과 다채로운 패션으로 사랑스러운 매력을 뽐냈다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 좋아요 신난다아 다들 고생해주는 나의팀💛"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 한보름은 흰색 티셔츠에 연두색 카디건을 걸친 채 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 앞머리를 가지런히 내리고 긴 머리를 양쪽으로 묶은 한보름은 가느다란 땋은 머리로 포인트를 더했다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 핑크색 휴대전화 케이스까지 어우러져 발랄한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 한보름은 한쪽 팔을 높이 들어 휴대전화를 들고 고개를 살짝 기울인 모습이다. 자연스럽게 흘러내린 양갈래 머리와 화사한 연두색 카디건이 어우러졌으며, 카메라를 향해 입술을 살짝 벌린 표정으로 청순하면서도 생기 있는 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 한보름은 짙은 남색 데님 셔츠와 청바지를 매치한 모습으로 등장했다. 긴 머리를 양쪽으로 묶고 잔잔한 웨이브를 더한 한보름은 한쪽 무릎을 세운 채 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 단정한 앞머리와 자연스럽게 내려오는 머리카락이 얼굴선을 감싸며 인형 같은 비주얼을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 한보름은 같은 데님 차림으로 거울을 바라보며 셀카를 남겼다. 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 살짝 벌린 표정이 눈길을 끈다. 풍성하게 내려오는 양갈래 머리와 또렷한 눈매가 어우러져 특유의 동안 미모를 더욱 부각했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 귀여우세요", "양갈래 너무 귀엽자나", "너무 예뻐", "누나 예뻐요", "어쩜 매순간이 리즈갱신중", "옷도 너무나 잘 어울리시구 늘 응원합니다" 등의 댓글을 남겼다.한편 한보름은 1987년생으로 39세다. 한보름은 2009년부터 2010년까지 MC 스나이퍼의 힙합 레이블 '스나이퍼 사운드'의 연습생 출신으로 걸그룹을 준비했다. 이에 2009년 L.E.O의 정규 2집 타이틀곡 'Love Train'의 피처링으로 무대에 선 적이 있으며 2010년 아웃사이더의 '주변인' 뮤직비디오에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr