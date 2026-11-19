TXT's YEONJUN

TXT's YEONJUN

MBC ‘나 혼자 산다’에 투모로우바이투게더(TXT)의 연준이 출격한다. 혼자 산 지 7개월 차인 ‘자취 초보’ 연준의 일상이 예고된 가운데, 무지개 회원들을 놀라게 한 반전의 추구미를 공개한다.오는 20일 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서는 글로벌 K팝 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준의 7개월 차 ‘자취 초보’ 일상이 담긴다.연준은 지난 5월 8일 방송된 ‘나 혼자 산다’ 646회에서 절친인 서범준의 집에 놀러와 함께 대청소를 하고, 서범준이 준비한 주꾸미볶음과 부추김밥을 먹는 모습을 보인 바 있다. 당시 시청률은 4.3%를 기록, 2021년 11월 방송된 422회 시청률 4.2% 이후 가장 낮은 성적을 기록한 바 있다. 서범준은 지난해 7월 키의 절친으로 집들이에 초대 받아 처음으로 '나혼산'에 출연했다. 이후 빵으로 시작해 빵으로 끝나는 ‘빵생빵사’ 일상을 보여주면서 많은 사랑을 받고 있다.6개월 만에 연준이 ‘무지개 라이브’의 주인공으로 등장, 자취 7개월 차의 일상을 공개한다. 10년 넘게 숙소 생활을 해온 그가 자신만의 첫 보금자리를 최초로 공개한다. 남다른 센스와 감각으로 ‘패션 아이콘’으로 불리는 연준이 직접 꾸민 집은 과연 어떤 모습일지 기대가 모인다.연준은 모두가 예상하지 못한 뜻밖의 고백을 해 무지개 스튜디오를 술렁이게 만든다. 바로 연준이 구성환을 향한 팬심을 전하며 자신의 ‘추구미’라고 밝힌 것. 그는 “오늘은 폭식하는 날!”이라며 구성환의 영상을 보며 직접 요리에도 나서다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr