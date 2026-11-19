설경구가 장항준 감독의 시나리오를 거절한 이유를 밝혔다./사진=텐아시아DB

설경구가 장항준 감독의 시나리오를 거절한 이유를 밝혔다./사진제공=SBS

배우 설경구가 장항준 감독의 시나리오 거절 비화를 솔직하게 털어놨다.19일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 6회에는 배우 이준혁과 정만식이 장항준의 차기작 '가능한 경구' 오디션에 출격한다. '가능한 경구'는 장항준이 설경구에게 시나리오를 거절당했던 실화를 바탕으로 한 작품이다.이날 방송에서 장항준은 이야기의 실제 주인공인 설경구에게 전화를 걸어 묵은 뒤끝을 보인다. 설경구는 "내가 네 작품을 안 한 걸 후회하냐고? 미쳤어?"라며 거침없는 돌직구를 날린다. 이어 "장 거장이 말은 참 재밌게 하는데, 막상 시나리오를 열어보면 다른 느낌"이라며 당시 거절 이유를 직설적으로 밝힌다.오디션에 참여한 이준혁과 정만식은 '가능한 경구' 속 설경구 연기에 도전한다. 이준혁은 "나 돌아갈래!"를 외치며 오열 연기를 펼치고, 정만식은 목젖이 보일 정도의 절규로 각기 다른 색깔의 설경구를 그려낸다. 장항준은 "두 사람이 보여주는 설경구가 완전히 다르다"며 만족감을 표한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr