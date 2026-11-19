≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

'대리수능'이 오는 23일 첫 공개를 앞뒀다. / 사진제공=티빙

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'의 주연을 맡았다. / 사진제공=티빙

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'의 주연을 맡았다. / 사진제공=티빙

인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 사회적 논란으로 떠오른 가운데, 대리시험을 소재로 한 드라마가 공개를 앞두고 있다. 오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'이다. 첨단기기까지 동원한 부정행위가 등장하면서 다른 사람이 대신 시험을 치른다는 설정은 상대적으로 익숙하게 느껴지는 지점이 있다. 믿기 어려운 현실이 '대리수능' 소재의 신선함을 희석시켰다는 시선도 있다. 관건은 대리시험이라는 설정을 넘어 어떤 이야기를 보여주느냐다.'대리수능'은 서로 다른 욕망을 지닌 세 학생이 대리시험을 계기로 범죄에 휘말리는 과정을 그린 작품이다. 배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 주연을 맡았으며 '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 메가폰을 잡았다.공개 시점은 최근 불거진 시험 부정행위 논란과 맞물린다. 세무사 시험에서 AI를 활용한 부정행위 의혹이 제기됐고, 법학적성시험(LEET·리트) 만점자를 둘러싸고도 부정행위 의혹이 불거졌다. 다만 관련 의혹이 모두 사실로 확인된 것은 아니다. 시험 문제를 촬영해 외부로 전달하고 AI를 이용해 정답을 구하는 방식까지 거론되면서 시험의 공정성에 대한 우려가 커지고 있다.이 같은 현실은 '대리수능'을 바라보는 시선에도 영향을 미친다. 다른 사람에게 시험을 맡기는 방식은 오래전부터 알려진 부정행위다. 반면 최근에는 AI와 첨단기기를 이용해 외부의 도움을 받는 수법까지 논란의 중심에 섰다. 부정행위의 방식이 다양해지고 기술까지 결합하면서 대리시험이라는 소재가 주는 충격은 과거보다 약하게 느껴질 수 있다.그렇다고 대리시험이라는 설정이 작품의 한계로 이어지는 것은 아니다. 중요한 것은 부정행위의 수법보다 이를 선택한 인물들의 욕망과 그 결과다. '대리수능' 역시 시험을 대신 치르는 방법 자체가 아니라 그 과정에서 얽히는 세 학생의 갈등과 범죄에 초점을 맞춘다. 익숙한 소재를 얼마나 설득력 있는 이야기로 풀어내느냐가 작품의 경쟁력을 가를 전망이다.배현성이 연기하는 남재엽은 부족함 없는 환경에서 자랐지만 비밀을 지닌 인물이다. 차강윤은 부유층 학생들이 모인 학교에서 전교 1등을 유지하는 저소득층 특별 장학생 강건태를, 박윤호는 건태를 동경하는 주희동을 맡았다. 서로 다른 환경에 놓인 세 학생은 대리시험을 계기로 얽히며 각자의 목적에 따라 움직이게 된다.작품 관계자는 '대리수능'이 고등학생들의 이야기를 다루지만 청춘물에 중점을 둔 작품은 아니라고 설명했다. 학창 시절의 성장이나 우정보다는 사건에 휘말린 인물들의 갈등을 그리는 범죄 스릴러에 초점을 맞췄다는 것이다. 대리시험은 사건의 시작일 뿐, 이후 벌어지는 범죄와 배신이 이야기의 중심을 이룰 것으로 보인다.이러한 구성은 박소연 감독의 전작 '피라미드 게임'과도 맞닿아 있다. 2024년 공개된 '피라미드 게임'은 학생들이 투표로 교실의 서열을 정한다는 설정에서 출발했다. 그러나 긴장감을 만든 것은 투표 자체보다 서열에 따라 달라지는 학생들의 행동과 관계였다. 이번 작품에서도 세 학생이 어떤 이유로 위험한 선택을 하고, 그 결과 서로를 어떻게 대하게 되는지가 중요하다.배현성, 차강윤, 박윤호의 연기 역시 범죄 스릴러의 완성도를 좌우할 요소다. 세 배우는 서로 다른 환경과 욕망을 지닌 인물들을 연기한다. 부정행위에 가담하는 이유가 납득되지 않는다면 이후 벌어지는 사건도 억지스럽게 느껴질 수 있다. 반대로 인물들의 감정과 선택이 자연스럽게 연결된다면 익숙한 소재에서도 충분한 긴장감을 만들어낼 수 있다.'대리수능'이 풀어야 할 과제는 현실보다 더 기발한 부정행위 수법을 보여주는 것이 아니다. AI 커닝이 실제 시험의 문제로 떠오른 지금, 대리시험이라는 설정만으로 시청자를 놀라게 하기는 쉽지 않다. 그만큼 세 학생이 왜 위험한 선택을 했고, 그 선택이 어떤 결과를 불러오는지 설득력 있게 보여줘야 한다. 현실의 변화가 소재의 신선함을 일부 가져간 상황에서, '대리수능'은 이야기의 힘으로 시청자를 붙잡아야 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr