각종 논란에 휩싸였던 백종원 더본코리아 대표와 안성재 셰프가 넷플릭스 '흑백요리사3'에서 다시 만난 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아 DB

각종 논란에 휩싸였던 백종원 더본코리아 대표와 안성재 셰프가 넷플릭스 '흑백요리사3'에서 다시 만난 것으로 알려졌다.19일 스타뉴스에 따르면 백종원과 안성재는 최근 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌3(이하 '흑백요리사3')의 전 회차 녹화를 마쳤다. 최종 우승자 역시 이미 가려진 것으로 전해졌다.다만 넷플릭스는 두 사람의 출연 여부에 대해 공식 확인을 유보했다. 넷플릭스 측은 이날 "다른 서바이벌 콘텐츠와 동일하게 공개 전 출연진 관련 문의에 답변드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.백종원과 안성재는 2024년 첫선을 보인 '흑백요리사'에서 심사위원으로 호흡을 맞췄다. 시즌1과 시즌2가 연이어 흥행에 성공하면서 두 사람의 심사 역시 프로그램을 대표하는 요소로 자리 잡았다.그러나 시즌3 제작을 앞두고 두 사람 모두 구설에 오르면서 심사위원 교체 가능성이 제기됐다.백종원은 지난해 자신이 이끄는 더본코리아가 원산지 표기와 식품 관련 법규 위반 의혹 등 각종 논란에 휩싸이자 같은 해 5월 방송 활동 중단을 선언했다. 이후 관련 사건 일부에서 무혐의 및 불입건 처분을 받았으며, 올해 5월 개인 유튜브 채널 '백종원의 요리비책'을 통해 활동을 재개했다. 다만 일부 원산지 허위 광고 사건에서는 더본코리아 법인과 직원이 기소됐다.안성재 역시 지난 5월 자신이 운영하는 파인다이닝 레스토랑 '모수 서울'에서 와인 제공 문제로 논란을 겪었다. 고객에게 안내한 2000년 빈티지 와인 대신 다른 빈티지의 와인을 제공하고도 이를 즉시 알리지 않은 사실이 알려지면서 비판을 받았다. 이에 안성재는 와인 서비스 과정에서 발생한 실수에 대해 사과했으며, 해당 직원을 와인 관련 업무에서 배제했다고 밝혔다. 이후 발렛파킹 차량 파손과 주정차 위반 과태료 등을 둘러싼 고객 불만도 제기됐다.이처럼 두 심사위원 모두 논란을 겪었지만, 시즌3에서도 기존 조합이 유지됐다는 소식이 전해진 것이다.반면 대결 방식은 대폭 달라졌다. 지난 두 시즌이 요리사 개인의 실력을 겨루는 방식이었다면, 시즌3는 실제 운영 중인 식당을 대표하는 요리사 4명이 한 팀을 이뤄 경쟁한다. 제작진은 지난 1월 참가자 모집에 나서며 식당 간 대결이라는 새로운 구성을 예고했다.'흑백요리사'는 재야의 요리 고수인 '흑수저'와 유명 스타 셰프인 '백수저'가 요리 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 2024년 공개된 시즌1은 한국 예능 최초로 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문에서 3주 연속 1위를 기록했다. 이후 시즌2 역시 인기를 얻으며 시즌3 제작으로 이어졌다.'흑백요리사3'는 오는 2027년 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr