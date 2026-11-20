'도라이버' 마지막회가 오는 21일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

'도라이버' 마지막회가 오는 21일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '도라이버'가 마지막 방송을 앞두고 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영의 졸업사진을 공개했다.'도라이버'는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 출연하는 예능 프로그램이다. 시즌1 '잃어버린 나사를 찾아서'를 시작으로 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서', 시즌3 '도라이 해체쇼', 시즌4 '더 라이벌', 시즌5 '더 게임 오브 데스', 시즌6 '생존의 법칙'까지 총 여섯 시즌을 선보였다.오는 21일 공개되는 '도라이버 시즌6-생존의 법칙' 마지막 회에서는 멤버들의 졸업식이 열린다. 김숙은 축사에서 "여기까지 온 게 기적이다"라며 "5년을 함께 했다. 우리 또 보자"고 말한다. 멤버들은 지난 시간을 돌아보며 아쉬움을 나누지만, 이내 서로를 향한 거침없는 발언으로 웃음을 안긴다.주우재는 홍진경이 예능에서 보여주는 모습과 사업가로서의 행보가 다르다는 점을 언급한다. 그는 사업에서 잇따라 성과를 내는 홍진경을 두고 "쌍둥이인가?"라고 말한다. 이어 홍진경이 다른 예능 프로그램 녹화 도중 게스트의 말을 빠짐없이 받아 적지만, 녹화가 끝나면 노트를 그대로 두고 간다는 일화도 공개한다.졸업사진 촬영은 컨베이어 벨트 위에서 진행된다. 김숙은 "얘들아 우리 웃으면서 헤어지자"고 말하지만, 멤버들은 촬영 도중 물 폭탄과 풍선 공격 등 여러 장애물을 마주한다. 이들은 쏟아지는 방해 속에서도 웃는 표정을 유지하며 사진을 찍기 위해 애쓴다.'도라이버 시즌6-생존의 법칙' 마지막 회는 오는 21일 오전 11시 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr