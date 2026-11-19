일본 보이그룹 2xFE(투 에프 이)가 신곡 '2시 7분(2時7分)' 발매를 앞두고 직접 제작한 뮤직비디오 티저를 선보였다./사진=롤링홀

일본 보이그룹 2xFE(투 에프 이)가 신곡 '2시 7분(2時7分)' 발매를 앞두고 직접 제작한 뮤직비디오 티저를 선보였다./사진=롤링홀

일본 보이그룹 2xFE(투 에프 이)가 신곡 '2시 7분(2時7分)' 발매를 앞두고 직접 제작한 뮤직비디오 티저를 선보였다.2xFE는 지난 18일 오후 6시 신곡 '2시 7분'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 이번 영상은 멤버들이 촬영부터 편집까지 직접 참여해 완성했다.공개된 티저에는 일상 속에서 느끼는 설렘과 불안, 쉽게 전하지 못하는 마음 등이 담겼다. 멤버들의 표정과 시선을 중심으로 구성된 영상은 신곡의 서정적인 분위기를 보여준다.'2시 7분'은 익숙한 일상이 낯설게 느껴지는 순간을 표현한 청춘 팝 장르의 곡이다. 평범한 하루에도 작은 기적이 숨어 있다는 메시지를 담았다.2xFE는 'Future from East End(동쪽 끝에서 세계로)'라는 의미를 팀명에 담은 일본 보이그룹이다. 오디션 프로그램 출신 멤버들이 포함돼 있으며, 작사와 작곡, 안무, 무대 연출 등 음악 제작 전반에 참여하고 있다.이번 활동은 4인 체제로 진행된다. 한국 진출을 공식화한 2xFE는 오는 23일 서울 홍대 롤링홀에서 언론 및 팬 쇼케이스를 개최하고 국내 팬들과 만날 예정이다.한편 2xFE의 새 싱글 '2시 7분'은 오는 23일 국내외 음원 플랫폼을 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr