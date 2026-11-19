아이브 가을 / 사진=유튜브 채널 '가을의 온도' 캡처

아이브 가을 / 사진=유튜브 채널 '가을의 온도' 캡처

그룹 아이브(IVE) 가을이 빠르게 바뀌는 유행에 대한 생각을 밝혔다.가을은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 '가을의 온도'에 공개한 영상에서 '트렌드 코리아 2027' 등 책을 읽으며 내년의 주요 트렌드를 살펴봤다.가을은 2026년을 돌아보며 "유행이 격변하는 시대"라고 표현했다. 그는 "예전에도 유행은 계속 바뀌었지만 한 해에 이렇게 많은 것이 유행한 적은 처음인 것 같다. 음식만 봐도 두쫀쿠, 버터떡, 봄동비빔밥 등 여러 가지가 유행했다"며 "사람들이 너무 쉽게 질리는 건 아닌가 싶으면서도 신기했다"고 말했다.이어 "나는 원래 성향이 느린 사람이라 이렇게 빠르게 바뀌는 유행에 적응하기 어려웠다"며 "올해 유튜브를 시작한 만큼 트렌드도 잘 알아야 하고, 트렌드 세터가 되기 위해 열심히 공부해 보려고 한다"고 이 같은 주제를 선정한 이유를 설명했다.이날 가을은 2027년의 트렌드 키워드 중 하나인 '라이프 ROI'를 소개했다. ROI는 투자 대비 수익률을 뜻하는 말로, 라이프 ROI는 시간과 돈을 비롯한 자원을 자신의 삶에서 가치 있다고 생각하는 곳에 사용하는 태도를 의미한다.가을은 "비싼 물건 하나를 사는 것보다 정말 좋아하는 사람과 시간을 보내거나 여행에 돈을 쓰는 게 더 행복할 수도 있다. 반대로 남들이 좋다고 하는 경험도 나에게는 별 의미가 없을 수 있다"고 설명했다. 이어 "남들이 좋다고 해서 무조건 따라가는 게 아니라 내가 정말 투자할 가치가 있다고 생각하는 것에 투자하라는 의미인 것 같다"고 해석했다.그는 유행을 대하는 태도에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 가을은 "누군가를 무조건 따라가는 건 좋지 않다고 생각한다. 유행을 따라가고 싶은 사람은 따라가면 되고, 싫으면 안 할 수도 있는 것"이라며 "유행하는 걸 안 한다고 '늙크크'라고 하는 건 별로지 않나. 내가 하고 싶은 걸 하면 된다. 남들 생각은 안 했으면 좋겠다. 내가 행복하면 그만"이라고 말했다.'늙크크'는 그룹 코르티스의 곡 'YOUNGCREATORCREW'(영 크리에이터 크루)에서 유래한 유행어 '영크크'의 반대말이다. '영크크'는 젊고 트렌디한 사람을 가리키는 표현으로 쓰이며, '늙크크'는 최신 유행에 뒤처진 사람을 뜻하는 말로 사용된다.가을은 자신에게 투자 대비 만족도가 높은 취미로 요리를 꼽았다. 그는 "요리하는 게 재미있으니까 재료도 사고 설거지도 하면서 시간과 돈을 들인다"며 "누군가는 왜 귀찮게 직접 만들어 먹느냐고 생각할 수 있지만 나에게는 굉장히 합리적인 소비"라고 설명했다.한편, 가을이 속한 아이브는 지난달 26일 새 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매했다. 아이브는 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서 '뱅뱅(BANG BANG)'으로 대상인 '올해의 베스트송'을 수상했다. 아이브는 '톱10', '글로벌 톱10', '베스트 그룹 여자', '올해의 뮤직비디오'까지 총 5관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr