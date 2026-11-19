리트만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견됐다. / 사진='미미미누' 유튜브 캡처

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 알려진 이진우 씨가 심정지 상태로 발견됐다.19일 경찰과 소방 당국에 따르면 이씨는 이날 오후 1시 12분께 서울 지하철 천호역 인근의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 경찰은 오전 8시 42분께 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고를 접수하고 소재 파악에 나선 상태였다.앞서 이씨는 이날 오전 서울 강남구의 한 스튜디오에서 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 문제를 실시간으로 풀며 자신의 실력을 검증받을 예정이었다. 그러나 약속한 오전 8시까지 모습을 나타내지 않았고, 주최 측과 연락도 닿지 않았다.공개 검증을 주관한 IDA입시연구소 측은 공식 유튜브 채널을 통해 현장 상황을 생중계했다. 그러나 이씨가 끝내 나타나지 않으면서 검증은 취소됐다. 당초 이씨는 전문 강사진이 지켜보는 가운데 수능 국어 56문항을 65분 안에 풀고 채점 결과를 공개하기로 했다. 이후 일부 문항의 풀이 과정을 설명하고 질의응답도 진행할 계획이었다.이씨는 올해 시행된 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 영역 70문항을 모두 맞힌 것으로 알려지며 화제를 모았다. 이후 입시 전문 크리에이터 미미미누의 유튜브 채널에 출연해 자신의 공부법과 시험 답안지를 공개하기도 했다.그러나 공개된 시험지에서 답안을 수정한 흔적을 두고 AI 부정행위 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼은 이씨가 처음 선택했다가 지운 답안이 다른 문항의 정답과 일치한다는 점에 의문을 나타냈다. 이씨는 의혹을 부인하며 공개 검증을 통해 실력을 증명하겠다는 입장을 밝혀왔다.이씨와 관련한 부정행위 의혹은 경찰에 고발된 상태다. 다만 실제 부정행위 여부는 확인되지 않았다. 이씨가 공개 검증에 불참한 이유와 심정지 상태로 발견된 경위 역시 아직 밝혀지지 않았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr