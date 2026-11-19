'공부의 신' 강성태가 AI를 활용한 시험 부정행위에 대해 거듭 경고하고 있다. / 사진=강성태 SNS

'공부의 신'으로 알려진 강성태가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 부정행위 방지 대책에 대한 우려를 재차 드러냈다.강성태는 19일 자신의 인스타그램에 "수능을 포기했다. 진짜 혼란은 이제 시작일지도 모르겠다"며 장문의 글을 게재했다.강성태는 매년 수능이 끝날 때마다 부정행위 의심을 받아 시험을 망쳤다는 제보가 쏟아진다고 전했다. 그는 직접 시험장에서 수능을 치러본 경험을 언급하며 "짧은 검사 과정에서도 시간이 소요되고 집중력이 흐트러질 수 있다"고 지적했다.특히 감독관과 수험생 사이에 실랑이가 벌어질 경우 해당 수험생뿐 아니라 고사장 전체의 시험 분위기에도 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.부정행위 방지를 위해 각종 절차가 추가되고 감독관도 8400명 충원된 상황에 대해서도 걱정을 나타냈다. 강성태는 "모든 학생이 잠재적 부정행위자가 된 상황"이라며 "얼마나 많은 항의가 나올지 두렵다"고 밝혔다.새롭게 마련된 규정의 명확성에 대해서도 의문을 제기했다. 그는 "문제가 발생하면 추가 시험 시간을 부여한다지만, 각종 돌발 상황에서 형평성 문제가 발생할 가능성도 있다"고 주장했다.그러면서도 강성태는 "제발 모두 별 탈 없이 무사히 시험을 치르길 진심으로 바란다"고 수험생들을 응원했다.앞서 강성태는 이번 수능을 앞두고 부정행위가 발생할 수 있다고 경고했다. 인공지능(AI) 안경으로 2022년을 전후로 방송과 강연 활동을 중단한 그는 최근 불거진 AI를 활용한 시험 부정행위를 언급하며 "오래전부터 장담했었다. 부정행위는 반드시 일어난다고" 언급한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr