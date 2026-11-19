사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

배우 김태리가 세련된 비주얼과 독보적인 분위기를 선보였다.김태리는 최근 자신의 인스타그램에 "PradaFineJewelry"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김태리는 검은 머리를 깔끔하게 넘겨 묶고 양팔을 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 색상의 의상에 반짝이는 귀걸이와 목걸이를 매치했으며 윤기 있는 입술과 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 김태리는 짙은 갈색 민소매 상의를 입고 한 손으로 얼굴을 감싼 채 정면을 응시하고 있다. 목선을 따라 겹쳐 착용한 두 개의 목걸이가 포인트를 더했으며 자연스럽게 내려온 어깨선과 작은 얼굴이 돋보였다.또 다른 사진에서 김태리는 얼굴을 카메라 가까이 가져간 채 강렬한 눈빛을 보내고 있다. 매끈하게 넘긴 헤어스타일과 은은한 핑크빛 메이크업이 깨끗한 피부를 강조했으며 귀걸이와 목걸이의 노란빛 보석이 시선을 사로잡았다.마지막 사진에서 김태리는 고개를 옆으로 기울이고 한쪽 팔에 얼굴을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 얼굴을 가득 채운 초근접 구도에서도 선명한 눈매와 오뚝한 콧날, 촉촉한 입술이 돋보이며 특유의 청초한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "이뿌다", "늘 응원합니다", "잘먹구 잘자구 오늘 하루도 행복하기", "태리님 완전 골져스해요", "오늘도 역시 너무 멋져", "아름다워요" 등의 댓글을 달았다.김태리는 프라다 브랜드 앰배서더로 활동하며 패션과 뷰티를 비롯한 다양한 브랜드 콘텐츠에 참여하고 있다. 이번 사진에서는 프라다 파인 주얼리의 유색 보석을 활용한 귀걸이와 목걸이를 선보이며 화보 특유의 감각적인 분위기를 완성했다.한편 김태리는 지난 4월 종영한 tvN 예능 '방과 후 태리쌤'에 출연했으며 드라마 '정년이' 이후 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr