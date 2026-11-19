사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아가 '재혼 황후' 촬영 현장 사진을 공개한 가운데 독특한 과일 모자가 뜻밖의 화제를 모으고 있다.신민아는 최근 자신의 인스타그램에 "그래 나는 황후야 👸🦋"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신민아는 반짝이는 장식이 촘촘하게 수놓인 화이트 드레스를 입고 나무 상자에 두 손을 포갠 채 환하게 미소 짓고 있다. 시스루 소재의 소매와 화려한 귀걸이가 우아한 분위기를 더하는 가운데 머리 위에 올린 커다란 남색 모자가 시선을 사로잡는다. 모자에는 포도와 사과를 비롯한 각종 과일 모형과 붉은 열매, 초록색 잎 장식이 빼곡하게 얹혀 있어 마치 과일 바구니를 머리에 올린 듯한 모습이다.특히 황후의 화려한 의상과 대비되는 과일 모자의 투박한 장식이 눈길을 끈다. 과일 모형을 한데 모아 얹은 듯한 소품은 고급스러운 황실 의상과 어우러지기보다 다소 저렴해 보이는 인상을 주며 온라인 쇼핑몰 테무에서 판매하는 제품을 연상케 하는 독특한 디자인으로 관심을 끌고 있다.이어진 사진에서 신민아는 검은색 의상을 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 숙이고 있다. 옆에서는 스태프가 빗으로 머리카락을 정돈하고 있으며 은은한 광택이 도는 입술과 또렷한 이목구비가 가까이 담겨 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 신민아는 검은색 의상에 은빛 목걸이와 귀걸이를 매치한 모습으로 등장했다. 얼굴의 한쪽 부분을 가까이 담은 사진에서는 커다란 눈망울과 매끈한 피부가 돋보이며, 차분하게 카메라를 바라보는 표정이 세련된 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 신민아는 연분홍색 드레스를 입고 양손을 가지런히 모은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 반짝이는 장식이 수놓인 시스루 케이프와 화려한 목걸이가 어우러졌으며, 한쪽 어깨 앞으로 흘러내린 긴 웨이브 머리와 특유의 보조개 미소가 사랑스러운 매력을 더한다.신민아가 착용한 과일 모자는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 실제 등장한 소품으로, 지난 18일 공개된 7회에서 황후 나비에가 오빠 코샤르(하도권 분)에게 선물받는 장면에 사용됐다. 동생을 아끼는 코샤르의 마음과 달리 남다른 선물 취향이 드러나는 장면으로 나비에는 당혹감을 감추고 선물이 마음에 드는 듯한 반응을 보였다.그러나 방송 이후 과일 모자의 완성도를 두고 뜻밖의 논란이 불거졌다. 화려한 황실 의상에 비해 모자의 과일 장식과 마감이 조악해 보인다는 지적이 나온 것이다. 특히 모자에 사용된 모형 과일과 장식의 투박한 마감이 부각되면서 '테무산이냐', '다이소에서 샀냐'라는 반응까지 보도되는 등 작품의 소품 완성도가 도마 위에 올랐다.한편 신민아는 현재 디즈니+ '재혼 황후'에서 나비에 역을 맡아 주지훈, 이종석, 이세영 등과 호흡을 맞추고 있다. '재혼 황후'는 매주 수요일 새로운 에피소드를 선보이고 있으며 신민아는 황후의 기품과 강단을 지닌 나비에의 이야기를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr