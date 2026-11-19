조정식이 수험생들을 응원했다. / 사진=채널A, 조정식 SNS

영어 일타강사 조정식이 인공지능(AI) 부정행위 논란과 시험 규정 변경으로 혼란을 겪는 수험생들에게 응원의 말을 건넸다.조정식은 지난 18일 자신의 SNS에 "필기구, 수험 번호 때문에 또 불안감 폭증했네 친구들"이라며 수험생들을 향한 글을 올렸다.그는 "안 그래도 AI다, 부정행위다, 혼란의 도가니였는데 말이야. 얘들아, 근데 그거 아냐. 원래 영웅은 어지러운 시절에 나온다"며 수험생들을 격려했다. 이어 "시절이 수상하다? 아니, 판 깔린 거다. 이제 네가 영웅이 될 차례다. 올해 수능 뚫어내면 역대급 꿀잼썰 보유한 영웅이 될 수 있다. 그러니 즐기고 와라"라고 덧붙였다.해당 게시물에는 "마음이 편안해진다", "불안했는데 위로가 된다" 등 학생들이 댓글을 남겼다. 또 "아이들 멘탈 제대로 잡아준다", "난세에 영웅이 나오길"이라며 조정식의 응원에 호응하는 반응도 이어졌다.앞서 교육부는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 수험생이 시험장에 가져갈 수 있는 필기구를 흑색 연필로 제한한다고 안내했다. 다른 필기구는 시험장에서 지급하도록 하면서 수험생들 사이에서 혼란이 일었다.이번 조치는 AI와 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위 가능성을 차단하기 위한 것으로 알려졌다. 필기구 내부에 촬영 장비를 숨기는 방식의 부정행위를 막기 위해 반입 기준을 강화한 것이다.최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI와 초소형 카메라를 활용한 부정행위를 인정하면서 국가시험의 공정성을 둘러싼 논란이 커졌다. 이에 현우진, 정승제, 이지영, 유대종 등 유명 강사들은 부정행위 방지 대책 마련과 수능 연기를 요구했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr