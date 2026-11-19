서현진이 충격적인 진실을 마주한다./사진제공=MBC

서현진이 충격적인 진실을 마주한다./사진제공=MBC

배우 서현진이 충격적인 비밀과 마주하며 또 한 번의 감정 변화를 겪는다.오는 20일 방송되는 MBC 금토드라마 '라이어' 7회에서는 '진실을 주장하는 여자' 강지선(서현진 분)이 그동안 예상하지 못했던 주변 인물들의 숨겨진 비밀을 알게 되는 모습이 그려진다. 앞서 강지선은 민준호가 탄 약에 의해 성폭행(데이트 강간)을 당한 바 있다.공개된 스틸 사진 속 강지선은 놀란 표정으로 홀로 서 있어 시선을 끈다. 이어지는 사진에서는 흔들림 없는 표정과 달리 금방이라도 눈물을 떨굴 듯한 눈빛으로 격화된 감정을 보인다.제작진은 "7회에서는 강지선을 둘러싼 여러 사람들이 숨기고 있던 이야기들이 공개된다"며 "이는 강지선에게 큰 충격으로 다가올 것이며, 민준호(유연석 분)와 맞서는 강지선의 행보에도 큰 영향을 미칠 것"이라고 전했다.'라이어' 7회는 오는 20일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr