사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 더 아름다워진 근황 사진을 공개했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "KBS 드라마 스페셜 ’연극이 끝난 후‘✨나혜미PD로 만나요🎬✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 흰색 소파에 앉아 휴대전화를 향해 미소 짓고 있다. 어깨가 드러나는 블랙 오프숄더 상의에 목을 감싸는 가느다란 끈 장식을 매치했으며 가지런한 앞머리와 자연스럽게 내려오는 긴 머리가 청순한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 표예진은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 올려다보며 손을 얼굴 가까이 들어 올리고 있다. 손가락에 착용한 반지와 장난기 어린 미소가 눈길을 끄는 가운데, 가녀린 어깨선과 또렷한 이목구비가 돋보였다.마지막 사진에서 표예진은 의자에 앉아 옆에서 머리카락을 만져주는 손길을 받으며 시선을 위로 향하고 있다. 입술을 살짝 다문 채 눈을 동그랗게 뜬 표정이 귀여운 매력을 자아냈으며 블랙 의상과 긴 생머리가 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했다.승무원 출신으로 알려진 표예진은 KBS 2TV '드라마스페셜 2026 사운드:트랙' 제작발표회에 참석했다. 표예진은 상대 배우 이기택에 대해 선하고 부드러운 사람이라며 촬영 현장에서 장난을 주고받으며 호흡을 맞췄다고 밝혔다.'연극이 끝난 후'는 폐지 직전의 어린이 프로그램으로 발령받은 시사 프로그램 PD가 동료들과 얽히며 좋은 어른으로 성장해 가는 로맨스 드라마다. 표예진은 원칙을 중시하는 PD 나혜미 역을 맡아 다정한 성격의 방송작가 구준영 역을 연기하는 이기택과 호흡을 맞춘다.한편 표예진이 주연을 맡은 KBS 2TV '드라마스페셜 2026 사운드:트랙-연극이 끝난 후'는 19일 오후 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr