법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 현장에서 유서로 추정되는 메모가 나왔다 / 사진=SNS 갈무리

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 현장에서 유서로 추정되는 메모가 나왔다. 이 씨는 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹에 휩싸였던 인물이다.19일 연합뉴스TV에 따르면 이 씨가 발견된 서울 강동구의 한 숙박업소 객실에서 본인이 작성한 것으로 추정되는 짧은 메모가 발견됐다. 해당 메모에는 몸과 마음이 지쳤다는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 다만 최근 제기된 시험 부정행위 의혹을 인정하거나 이에 대해 해명 또는 사과하는 내용은 포함되지 않은 것으로 전해졌다.경찰에 따르면 이 씨는 이날 오후 1시께 서울 강동구 천호역 인근 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다. 앞서 경찰은 오전 8시 42분께 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 지인의 신고를 접수하고 소재 파악에 나섰다. 이 씨는 올해 리트에서 만점을 받은 뒤 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다는 의혹을 받아왔다. 다만 해당 의혹은 사실로 확정되지 않은 상태다.앞서 이 씨는 자신을 둘러싼 의혹을 해소하기 위해 수능 당일인 19일 오전 서울 강남구 대치동의 한 입시연구소에서 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고, 이를 유튜브로 생중계하겠다고 예고했다. 그러나 예정된 시간까지 현장에 나타나지 않았고, 휴대전화도 꺼진 채 연락이 두절되면서 공개 검증은 무산됐다. 이후 경찰이 수색에 나선 끝에 이 씨를 발견했다.경찰은 사망 여부가 최종 확인되면 감식 등을 통해 정확한 경위를 조사할 방침이라고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr