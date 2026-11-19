배우 박은빈이 일본 도쿄와 오사카에서 개최한 팬 콘서트를 전석 매진시키며 현지 인기를 입증했다.
박은빈은 지난 15일과 17일 일본 도쿄 타치가와 스테이지 가든과 오사카 NHK 오사카 홀에서 '2026 PARK EUN BIN FAN CONCERT <EUNBIN NOTE : EUN-iverse> IN JAPAN'을 개최하고 현지 팬들과 만났다. 특히 처음으로 팬 콘서트를 연 오사카를 비롯해 도쿄 공연까지 전석 매진을 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다. 이날 박은빈은 'Dreams Come True'를 시작으로 '종이비행기', '눈을 감고 열을 센다면', 'Someday', 'Into The Light', 'PRISM', '태양은 떠올라' 등 다양한 곡을 라이브로 소화했다. 밴드 연주에 맞춰 청아하면서도 힘 있는 가창력을 선보이며 공연장의 열기를 끌어올렸다.
특히 팬들이 사전 설문을 통해 듣고 싶은 곡으로 선정한 '작은 사랑 이야기'를 깜짝 선곡해 눈길을 끌었다. 해당 곡은 박은빈이 데뷔 후 처음으로 부른 OST다. 노래를 부르며 쑥스러워하는 박은빈의 모습에 객석에서는 "카와이(귀여워)"라는 반응이 쏟아졌다. 박은빈은 모든 곡의 가사를 일본어로 번역해 무대 LED 화면에 띄우는 등 현지 팬들을 위한 세심한 준비도 잊지 않았다.
팬들과의 소통도 이어졌다. 박은빈은 일본 팬들이 좋아하는 자신의 출연작과 캐릭터를 주제로 이야기를 나눴으며, 데뷔 30주년을 맞아 그동안의 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 별도의 진행자 없이 직접 일본어로 공연을 이끌며 유창한 언어 실력과 재치 있는 입담을 뽐냈다.
객석에는 다양한 연령대의 남녀 팬들이 자리했다. 박은빈의 진심 어린 이야기에 눈물을 보이는 팬들도 있었다. 팬들 역시 데뷔 30주년을 축하하는 영상 메시지와 슬로건 이벤트를 준비해 박은빈에게 감동을 안겼다. 박은빈은 "언제부턴가 제가 혼자가 아니라고 느끼게 해주는 여러분들을 만나서 더욱 든든하게 활동하고 있습니다"라며 감사한 마음을 전했다.
이어 "앞으로도 여러분들에게 부끄럽지 않은 배우가 되기 위해 열심히 길을 찾아볼 테니까요, 함께 가주세요"라며 "여러분들이 저를 응원해 주시는 만큼 여러분들의 하나하나의 삶을 저 또한 응원하고 있습니다. 다시 만날 때까지 건강히 잘 지내셔야 돼요"라고 덧붙였다.
박은빈은 일본 가수 하마사키 아유미의 'MY ALL'을 마지막 곡으로 선택하며 약 180분간 이어진 공연을 마무리했다.
한편 박은빈의 일본 팬 콘서트는 현지 홈 드라마 채널을 통해 2027년 독점 공개될 예정이다. 박은빈은 현재 차기작 촬영을 준비하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
박은빈은 지난 15일과 17일 일본 도쿄 타치가와 스테이지 가든과 오사카 NHK 오사카 홀에서 '2026 PARK EUN BIN FAN CONCERT <EUNBIN NOTE : EUN-iverse> IN JAPAN'을 개최하고 현지 팬들과 만났다. 특히 처음으로 팬 콘서트를 연 오사카를 비롯해 도쿄 공연까지 전석 매진을 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다. 이날 박은빈은 'Dreams Come True'를 시작으로 '종이비행기', '눈을 감고 열을 센다면', 'Someday', 'Into The Light', 'PRISM', '태양은 떠올라' 등 다양한 곡을 라이브로 소화했다. 밴드 연주에 맞춰 청아하면서도 힘 있는 가창력을 선보이며 공연장의 열기를 끌어올렸다.
특히 팬들이 사전 설문을 통해 듣고 싶은 곡으로 선정한 '작은 사랑 이야기'를 깜짝 선곡해 눈길을 끌었다. 해당 곡은 박은빈이 데뷔 후 처음으로 부른 OST다. 노래를 부르며 쑥스러워하는 박은빈의 모습에 객석에서는 "카와이(귀여워)"라는 반응이 쏟아졌다. 박은빈은 모든 곡의 가사를 일본어로 번역해 무대 LED 화면에 띄우는 등 현지 팬들을 위한 세심한 준비도 잊지 않았다.
팬들과의 소통도 이어졌다. 박은빈은 일본 팬들이 좋아하는 자신의 출연작과 캐릭터를 주제로 이야기를 나눴으며, 데뷔 30주년을 맞아 그동안의 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 별도의 진행자 없이 직접 일본어로 공연을 이끌며 유창한 언어 실력과 재치 있는 입담을 뽐냈다.
객석에는 다양한 연령대의 남녀 팬들이 자리했다. 박은빈의 진심 어린 이야기에 눈물을 보이는 팬들도 있었다. 팬들 역시 데뷔 30주년을 축하하는 영상 메시지와 슬로건 이벤트를 준비해 박은빈에게 감동을 안겼다. 박은빈은 "언제부턴가 제가 혼자가 아니라고 느끼게 해주는 여러분들을 만나서 더욱 든든하게 활동하고 있습니다"라며 감사한 마음을 전했다.
이어 "앞으로도 여러분들에게 부끄럽지 않은 배우가 되기 위해 열심히 길을 찾아볼 테니까요, 함께 가주세요"라며 "여러분들이 저를 응원해 주시는 만큼 여러분들의 하나하나의 삶을 저 또한 응원하고 있습니다. 다시 만날 때까지 건강히 잘 지내셔야 돼요"라고 덧붙였다.
박은빈은 일본 가수 하마사키 아유미의 'MY ALL'을 마지막 곡으로 선택하며 약 180분간 이어진 공연을 마무리했다.
한편 박은빈의 일본 팬 콘서트는 현지 홈 드라마 채널을 통해 2027년 독점 공개될 예정이다. 박은빈은 현재 차기작 촬영을 준비하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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