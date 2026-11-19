남태현이 음주운전 항소심에서 실형을 선고받았다. / 사진=텐아시아DB

그룹 위너 출신 가수 남태현이 음주운전 혐의로 항소심에서도 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 이 가운데 과거 마약 중독의 위험성을 경고하며 재활 의지를 밝혔던 그의 발언이 다시 주목받고 있다.19일 서울서부지법 형사항소2-2부는 도로교통법 위반(음주운전·제한속도 위반) 혐의로 기소된 남태현의 항소를 기각하고 1심과 같은 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다. 재판부는 도주 우려가 있다고 판단해 남태현을 법정구속했다.남태현은 지난해 4월 27일 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 음주운전 중 중앙분리대를 들이받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘는 0.122%였으며, 제한속도가 시속 80km인 도로에서 시속 182km로 주행한 것으로 조사됐다.재판부는 남태현이 만취 상태에서 과속 운전을 해 자신은 물론 다른 사람의 생명까지 위협할 수 있었다고 지적했다. 남태현은 선고 직후 "죄송하다"고 짧게 말했다.남태현은 앞서 2024년 12월 시사저널과의 인터뷰에서 마약 중독과 재활 경험을 털어놓은 바 있다. 당시 그는 "바닥을 쳐봐야 회복하기 시작한다"며 "마약은 진짜 끝이 죽음이나 교도소 말고는 없으니, 본인이 빨리 깨닫기를 바란다"고 말했다. 그는 마약을 끊기 위해 여러 차례 노력했지만 혼자서는 어려웠다고 고백했다.남태현은 "보란 듯이 무너지고 싶지 않았다"며 다른 중독자들에게 회복할 수 있다는 희망을 주고 싶다고도 했다. 당시 카페에서 일하며 음악 작업을 병행했고, 청소년을 대상으로 마약 예방 강연에도 참여했다.2023년 10월에는 국회 보건복지위원회 국정감사에 참고인으로 출석했다. 남태현은 마약 중독자가 혼자 힘으로 약물을 끊기는 어렵다며 재활시설에 대한 정부 지원을 확대해야 한다고 호소했다.이후 남태현은 2024년 1월 필로폰 매수·투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 그러나 집행유예 기간이 끝나기 전인 지난해 4월 다시 음주운전 사고를 냈다. 남태현은 2023년에도 음주운전으로 적발돼 벌금 600만원의 약식명령을 받은 바 있다.남태현은 지난달 열린 항소심 결심공판에서 어렵게 직장을 구해 일하고 있으며, 술을 완전히 끊고 대중교통을 이용하고 있다며 선처를 호소했다. 그러나 재판부는 범행의 위험성과 재범 전력 등을 고려해 원심을 유지했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr