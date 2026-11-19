'유퀴즈'가 지난 18일 방송 회차를 통해 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

'유퀴즈'에 정재승 교수가 출연했다. / 사진제공=tvN

'유퀴즈'에 렘코 브뢰커 교수가 출연했다. / 사진제공=tvN

AI를 활용한 시험 부정행위 논란이 들끓는 가운데, 뇌과학자 정재승 교수가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 새로운 평가 방식을 소개했다. 해당 방송은 케이블·종합편성채널을 포함한 동시간대 시청률 1위를 기록했다.지난 18일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 369회는 전국 가구 기준 평균 4.4%, 최고 5.8%의 시청률을 기록했다. 수도권에서는 평균 4.8%, 최고 6.8%를 나타내며 케이블·종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)방송은 '헤맨 만큼 내 땅' 특집으로 꾸며졌다. 정재승 교수는 AI 기술이 발전하면서 기존 시험 방식에도 변화가 필요하다고 설명하며 직접 개발한 평가 시스템을 공개했다. 최근 AI 안경 등 첨단 기기를 이용한 시험 부정행위 사례가 알려지면서 이른바 'AI 커닝'에 대한 우려가 커지고 있다. 이러한 상황에서 정재승 교수는 소크라테스의 문답법을 인공지능으로 구현한 '소크라테스트'를 소개했다.'소크라테스트'는 카이스트 학생이 '인공지능 정재승'과 2~3시간 동안 대화를 나누면 해당 내용을 녹취하고 분석해 성적을 매기는 방식이다. 정재승 교수는 글쓰기만으로 학생의 이해도를 온전히 평가하기 어려워진 만큼 질문과 답변을 반복하는 과정을 통해 지식을 얼마나 정확하게 알고 있는지 확인할 수 있다고 설명했다. 이어 "앞으로 구술 면접과 구술시험이 보편화될 것"이라며 AI 시대에 달라질 평가 방식에 대한 견해를 밝혔다. 유재석 역시 새로운 시스템에 관심을 보이며 정재승 교수와 대화를 이어갔다.네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커의 이야기도 공개됐다. 그는 스승과 제자 3대에 걸쳐 약 60년 동안 이어진 '삼국유사' 영문 번역 과정을 소개했다. 약 2000개의 주석이 포함된 완역본을 완성하기까지의 과정과 번역에 활용한 한한대사전에 관해서도 설명했다.렘코 브뢰커는 1995년 연세대학교 교환학생으로 한국을 처음 방문했다고 밝혔다. 당시 하숙집에서 경험한 한국의 식문화와 네덜란드와의 생활 방식 차이 등을 이야기했다. 유재석은 "'삼국유사'가 영어로 나왔다는 게 믿기지 않는다"며 번역 작업에 놀라움을 표했다.다음 방송에는 전 미국 국무부 통역 국장 이연향, 응급의학과 의사 임경수, 그룹 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희, 야구선수 강민호와 최형우가 출연할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr