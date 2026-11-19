장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 수익을 배우와 스태프들에게 나눈 사연을 공개한다. / 사진제공=SBS

장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 수익을 배우와 스태프들에게 나눈 사연을 공개한다. / 사진제공=SBS

장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 수익을 배우와 스태프들에게 나눈 사연을 공개한다. 최근 모발이식을 받았다는 사실도 언급된다. 앞서 장항준 감독과 제작자들이 영화 흥행 수익 가운데 약 26억원을 배우와 스태프들에게 인센티브로 지급한 사실이 알려졌다.19일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 6회에는 배우 이준혁과 정만식이 게스트로 출연한다. 두 사람은 장항준 감독의 자전영화 '거장항준' 주연 자리를 두고 오디션 형식의 대화를 나눈다.이준혁은 "'왕사남' 출연으로 인센티브를 받았다"며 장항준 감독에게 고마움을 전한다. 이에 장항준은 "배우와 스태프들로부터 기대 이상의 인센티브를 받았다는 연락이 왔다"고 밝힌다. 이어 "어떤 배우는 예상 금액의 5배를 받았다고 하더라"며 "없는 돈 나누자는 게 아니라 번 돈 나누자는 거야"라고 덧붙인다. 이를 들은 정만식은 자리에서 일어나 박수를 보내며 "역시 거장! 훌륭하다"고 말한다.영화 흥행 이후 달라진 장항준 감독의 외모도 화제가 된다. 이준혁은 장항준을 향해 "내면은 그대로인데, 거죽(?)이 바뀌었다. 남의 손을 탄 듯한 느낌"이라며 외모 변화를 언급한다. 그러자 김풍은 "최근에 앞머리 심으셨다"며 장항준 감독이 모발이식을 받았다는 사실을 알린다. 장항준은 "모발이식이 필요하시면 내게 얘기해라"라고 받아치며 웃음을 자아낸다.장항준 감독이 영화 흥행 이후 배우와 스태프들에게 지급한 인센티브에 관해 밝히는 이야기는 9일 방송되는 '거장항준'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr