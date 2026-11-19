방송인 백지연과 유튜버 미미미누가 '리트 만점자' 이진우 씨의 출연 영상을 잇따라 비공개로 전환했다. / 사진=백지연 유튜브 채널

방송인 백지연과 유튜버 미미미누가 '리트 만점자' 이진우 씨의 출연 영상을 잇따라 비공개로 전환했다. / 사진=백지연 유튜브 채널

방송인 백지연과 유튜버 미미미누가 '리트 만점자' 이진우 씨의 출연 영상을 잇따라 비공개로 전환했다. / 사진=백지연 유튜브 채널

방송인 백지연과 유튜버 미미미누가 '리트 만점자' 이진우 씨의 출연 영상을 잇따라 비공개로 전환했다.19일 백지연의 유튜브 채널 '지금 백지연'에서는 이 씨가 출연한 인터뷰 영상이 비공개로 전환됐다. 해당 영상은 지난 18일 공개된 것으로, 이 씨는 자신의 공부법과 서울대학교 치의학과 진학 과정 등을 소개했다.영상에서 이 씨는 평소 책보다는 '나무위키'를 많이 읽었다고 밝히는가 하면, 전자기기를 멀리하는 '디지털 디톡스'를 성적 향상의 비결로 꼽았다. 그러나 이 씨를 둘러싼 부정행위 의혹이 확산하면서 인터뷰 내용에도 의문이 제기됐다. 결국 영상은 공개 하루 만에 내려갔다. 백지연 측은 비공개 전환과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.교육 유튜버 미미미누 역시 이날 이 씨가 출연했던 콘텐츠를 비공개 처리했다. 미미미누는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드린다"고 밝혔다.이어 "최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했다"고 설명했다.그러나 이 씨가 예정된 공개 검증에 나타나지 않으면서 입장을 바꿨다. 미미미누는 "이진우 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단했다"고 전했다.그러면서 "시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 되어 매우 마음이 무겁고, 앞으로 더 좋은 콘텐츠 제작할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.앞서 이 씨는 지난 10월 미미미누의 콘텐츠 'N수의 신'에 출연해 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 주목받았다. 당시 자신의 공부법과 실제 시험지를 공개하며 화제를 모았지만, 최근 AI를 활용한 부정행위 의혹이 불거졌다.일부 누리꾼들은 이 씨가 공개한 시험지의 답안 수정 흔적 등을 근거로 의혹을 제기했다. 다만 실제 부정행위가 있었는지는 확인되지 않았다.이 씨는 의혹을 해소하기 위해 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 국어 영역 문제를 실시간으로 풀겠다고 예고했다.이날 서울 강남구 대치동 IDA입시연구소에는 국어 강사들과 취재진 등이 모였고, 유튜브 생중계에는 한때 40만 명이 넘는 시청자가 몰렸다. 그러나 이 씨는 약속한 오전 8시까지 모습을 드러내지 않았고, 국어 시험이 시작된 오전 8시 40분까지도 나타나지 않아 공개 검증은 무산됐다.이후 연락이 두절된 이 씨에 대한 실종 신고가 접수됐다. 경찰에 따르면 이 씨는 이날 오후 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다. 정확한 상태와 발견 경위는 추가 확인이 필요한 상황이다.안녕하세요 미미미누(김민우)입니다이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드립니다최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했습니다그러나 이진우 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단하였습니다시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 되어 매우 마음이 무겁고, 앞으로 더 좋은 콘텐츠 제작할 수 있도록 노력하겠습니다늘 감사드립니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr