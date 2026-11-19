배우 이가섭이 6년간 교제한 비연예인 연인과 결혼한다. / 사진제공=팀호프

배우 이가섭이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이가섭이 6년간 교제한 비연예인 연인과 결혼한다. 두 사람은 오는 12월 5일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.19일 이가섭 소속사 팀호프(TEAMHOPE)는 "이가섭 배우가 소중한 인연과 백년가약을 맺는다"며 결혼 소식을 전했다.소속사는 "오랜 시간 서로에게 든든한 버팀목이 되어온 두 사람이 이제 부부로서 함께할 새로운 날들을 앞두고 있다"며 "인생의 새로운 출발을 맞이한 두 사람에게 따뜻한 축복을 보내주시길 바란다"고 밝혔다. 이어 "기쁜 소식에 함께해 주시는 모든 분께 진심으로 감사드리며, 이가섭 배우는 앞으로도 좋은 작품과 연기로 인사드리겠다"고 덧붙였다.이가섭의 예비 신부는 6년 동안 만남을 이어온 비연예인이이라고 알려졌다. 두 사람은 오랜 교제 끝에 결혼을 결정했으며, 다음 달 서울에서 식을 올릴 예정이다.이가섭은 2011년 영화 '복무태만'으로 데뷔했다. 이후 2017년 독립영화 '폭력의 씨앗'에서 주용 역을 맡았으며, 이 작품으로 이듬해 제55회 대종상영화제 신인남우상을 받았다. 영화 '도어락', '니나 내나' 등에도 출연하며 활동을 이어왔다.드라마에서는 '비밀의 숲2', '좀비탐정', '지리산' 등에 출연했다. 2024년에는 '삼식이 삼촌', '아무도 없는 숲속에서'에 이어 '백설공주에게 죽음을-Black Out'에서 1인 2역을 맡았다. 해당 작품으로 MBC 연기대상 신인상을 받았다. 최근에는 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 과거 사건에 연루돼 수감된 박재상 역을 맡아 출연했다.안녕하세요. TEAMHOPE입니다.이가섭 배우가 오는 12월 5일, 소중한 인연과 백년가약을 맺습니다.오랜 시간 서로에게 든든한 버팀목이 되어온 두 사람이 이제 부부로서 함께할 새로운 날들을 앞두고 있습니다. 인생의 새로운 출발을 맞이한 두 사람에게 따뜻한 축복을 보내주시길 바랍니다.기쁜 소식에 함께해 주시는 모든 분께 진심으로 감사드리며, 이가섭 배우는 앞으로도 좋은 작품과 연기로 인사드리겠습니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr