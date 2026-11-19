김도현이 '신의 구슬'에 합류한다./사진제공=하이지음스튜디오

배우 김도현이 드라마 '신의 구슬'에 합류한다.김도현은 오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'에서 고려 특수부대 야별초 소속 대원 잡손 역으로 출연한다.'신의 구슬'은 30여 년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년 고려시대를 배경으로, 호국의 성물 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.극 중 김도현이 맡은 잡손은 관음보주 호송대이자 야별초 대원으로, 뛰어난 활 솜씨를 지닌 명사수다. 거침없는 입담과 자유분방한 성격을 지녔지만 투박한 모습 뒤에 동료를 향한 깊은 애정과 의리를 품은 인물로, 유쾌함과 진중함을 오가며 극에 활력을 더할 예정이다.그간 드라마 '스토브리그', '검은태양', '재벌집 막내아들', '눈물의 여왕', '언더커버 미쓰홍' 등에서 활약한 김도현은 최근 종영을 앞둔 tvN '100일의 거짓말'에서 조선총독부 통역관이자 구국단의 밀정 스즈키 역으로 열연 중이다. 지난 14일 첫 방송된 '문무'에서는 신라의 6두품 출신 장수 설오유 역으로 시청자들과 만나고 있다. 여기에 연극 '슛 더 크로우'로 8년 만에 무대에 복귀하는 등 브라운관과 무대를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr