사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

그룹 나인뮤지스 출신 경리가 청순하면서도 우아한 분위기의 근황 사진을 공개했다.경리는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘은 근사한 곳에서 디너..ᰔᩚ 먹고 수다 떨다보니 4시간 순삭..✨연말엔 어떤 행복이 찾아올까"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 경리는 화이트 오프숄더 의상을 입고 테이블에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 손으로 얼굴을 감싼 채 고개를 기울여 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 길게 늘어뜨린 검은 머리와 어깨선을 드러낸 스타일링이 어우러져 청순한 매력을 더했다.이어진 사진에서 경리는 한 손으로 머리카락을 만지며 다른 손에는 와인잔을 들고 정면을 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어가 돋보이는 가운데, 몸에 밀착되는 의상이 가녀린 어깨선과 늘씬한 실루엣을 강조했다.또 다른 사진에서 경리는 한쪽 손바닥에 볼을 기댄 채 테이블을 내려다보고 있다. 차분하게 시선을 내린 표정과 부드럽게 드러난 옆얼굴이 단아한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 경리는 작은 음식을 손에 든 채 볼을 괴고 옆을 바라보며 입술을 살짝 내밀고 있다. 장난스러운 표정에 긴 흑발과 화이트 의상이 어우러지며 사랑스러운 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 " 너무 예뻐서 침나옴", "넘예다", "너무 예뻐", "웅니 눈이 넘 예뻐요", "오늘이 공주의날이라더니 언니의날이었군", "정말 멋진 분위기예요" 등의 댓글을 달았다.한편 경리는 최근 마이티마우스의 싱글 '소주밤'에 피처링으로 참여했으며 현재 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 MC로 활약하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr