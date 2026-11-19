배우 한예슬이 임신설을 부인한 지 두 달 만에 10세 연하 남편과 함께한 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 한예슬이 임신설을 부인한 지 두 달 만에 10세 연하 남편과 함께한 근황을 공개했다.한예슬은 19일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 한예슬이 남편 류성재와 함께 화려한 조명으로 꾸며진 야외 공간에서 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 서로에게 몸을 기댄 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다.한예슬은 브라운 컬러의 상의와 와이드 팬츠를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 풍성한 웨이브 헤어스타일과 군살 없는 몸매도 눈길을 끌었다. 류성재 역시 블랙 의상을 입고 아내 곁에 나란히 서서 다정한 분위기를 자아냈다.앞서 한예슬은 지난 9월 갑작스러운 임신설에 휩싸였다. 당시 자신의 SNS에 '육아 첫날 비로소 보이는 것들'이라는 제목의 웹툰을 공유한 것이 발단이었다. 육아 관련 게시물을 올렸다는 이유로 일각에서 임신한 것이 아니냐는 추측이 제기됐다.그러나 한예슬 측은 "임신설은 절대 사실이 아니다"라며 즉각 부인했다. 2세 소식이 아니라는 입장을 밝히면서 임신설은 해프닝으로 마무리됐다.한편 1981년생인 한예슬은 2021년 10세 연하의 연극배우 출신 류성재와 공개 열애를 시작했다. 이후 2024년 5월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr