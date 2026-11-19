강형욱이 반려견 윌리의 문제 행동에 솔루션을 제공했다. / 사진제공=채널A

강형욱이 반려견 윌리의 문제 행동에 솔루션을 제공했다. / 사진제공=채널A

'개와 늑대의 시간2' 강형욱이 가족에게 반복적으로 입질하는 반려견 윌리의 문제 행동을 해결하기 위해 보호자의 태도부터 바꾸는 훈련에 나섰다.지난 18일 방송된 채널A '개와 늑대의 시간2'(이하 '개늑시2') 43회에서는 가족을 물거나 사람과 다른 동물에게 달려드는 2살 몰티즈 믹스 윌리의 사연이 공개됐다. 시각장애인 가족은 윌리가 으르렁거릴 때마다 자리를 피하며 입질을 피해왔다.윌리를 입양한 보호자는 자신의 선택으로 가족들이 피해를 겪고 있다며 자책했다. 강형욱은 윌리가 가족 중 가장 마음이 약한 보호자를 대상으로 통제 행동을 보인다고 분석했다. 이를 들은 이세희는 "개스라이팅 같다"고 말했다. 실제로 윌리는 이세희에게 애교를 부리다가 그가 움직이자 달려들었다. 강형욱은 "입질 놀이가 시작됐네"라며 윌리가 보호자를 믿고 상대방의 행동을 통제하려 한다고 짚었다.이후 윌리의 집을 방문한 강형욱은 자신과 보호자 사이를 가로막는 윌리의 행동을 살폈다. 그는 윌리를 "원체 머리가 좋은 개"라고 평가하면서도 자신을 보호해 줄 사람의 관심과 애정을 지나치게 요구하고 있다고 설명했다. 보호자가 이러한 요구를 계속 받아주면 문제 행동이 심해질 수 있다고 봤다.강형욱은 보호자가 윌리의 요구를 거절하는 연습부터 하도록 했다. 그는 "윌리에게 휘둘리지 않는 게 중요하다"며 보호자에게 단호한 태도를 주문했다. 특히 윌리에게 미안한 마음을 가진 보호자에게 "어떻게 이런 똥개를 내가 만났을까", "너 나 만나서 다행인 줄 알아"라는 말까지 해보라고 했다. 윌리의 눈치를 보기보다 보호자가 직접 규칙을 정하고 지켜야 한다는 취지였다.야외 훈련에서는 보호자가 윌리의 움직임을 막으려 했지만, 뜻대로 되지 않았다. 이에 강형욱은 다른 개들과 함께하는 그룹 훈련을 진행했다. 윌리가 자신의 감정에 따라 행동하기보다 정해진 규칙을 따르도록 하기 위해서였다.이어진 평행 산책에서 윌리는 헬퍼독과 나란히 걷는 데 성공했다. 강형욱은 "희망을 갖고 꾸준히 연습하면 무조건 되는 개"라며 지속적인 훈련의 필요성을 강조했다. 보호자 역시 윌리의 반응에 무조건 맞춰주던 태도에서 벗어나 규칙을 세우는 연습을 이어갔다.'개늑시2'는 반려견의 문제 행동과 보호자의 양육 방식을 함께 살펴보는 프로그램이다. 매주 수요일 밤 10시 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr