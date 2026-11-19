리트 만점자 이진우가 고려대학교 입학 비결을 밝혔다. / 사진='지금백지연' 유튜브 캡처

리트 만점자 이진우가 고려대학교 입학 비결을 밝혔다. / 사진='지금백지연' 유튜브 캡처

법학적성시험(LEET) 만점자로 화제를 모은 이진우 씨가 과거 최하위권 성적을 극복하고 고려대학교에 입학할 수 있었던 자신만의 독특한 공부법을 공개했다.19일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '11월 11일 시점 촬영 인터뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이씨는 자신의 공부법과 생활 습관을 언급했다.이진우는 학창 시절 수학을 제외한 전 과목 성적이 최하위권이었다고 고백했다. 그는 "모의고사를 보면 영어는 4등급, 국어는 5~6등급이었다"고 털어놨다.이씨가 성적을 올릴 수 있었던 계기는 3주간의 도보 전국 일주를 통한 디지털 디톡스였다. 스마트폰을 잃어버린 채 무작정 걸으며 단 음식을 끊고 깊은 잠을 잤고, 이후 머리가 맑아지고 독해력이 상승했다는 설명이다.특히 여행 마지막 날 독해력이 달라졌음을 체감했다고 주장했다. 이씨는 패러글라이딩의 원리를 설명한 글을 읽다가 이전과 달리 내용이 쉽게 이해되는 경험을 했다며 "내 머릿속에는 오로지 이 글에만 집중할 수 있는 힘이 생긴 것"이라고 말했다. 그는 3주간의 생활 습관 변화가 집중력과 독해력 향상으로 이어졌다고 강조했다.머리가 정돈된 뒤 이씨는 영어 구문집의 천 문장을 통째로 외웠다고 말했다. 그는 "10번 이상 반복해서 보니 저절로 외워졌다"며 수능 영어 1등급을 받아낸 경험을 밝혔다.본격적인 고려대 입학 준비 과정에서 이씨가 꼽은 핵심 비결은 기출문제와 해설지의 동시 독파였다. 학원이나 과외 없이 독학을 고수한 그는 "모르는 문제를 째려보고 있다고 해서 답이 나오지 않는다"며 "바로 해설지를 동시에 펴놓고 해설지를 통해 공부했다"고 말했다.수험생의 신체 관리와 식습관도 강조했다. 이씨는 "생활 습관이 잡히면 잠도 깊게 잘 수 있는 것 같다"며 "단 음식을 많이 먹어서 혈당 스파이크가 오면 일정한 집중력을 유지할 수 없다"고 말했다. 이어 "체감상 하루 10시간 정도 공부했다"며 "집중력은 안 좋았지만, 생활 습관을 개선하니까 공부할 수 있는 몸이 된 것"이라고 설명했다. 그러면서 "공부는 책상 밖에서 하는 거다"라며 "스트레스를 해소하겠다며 떡볶이나 치킨을 먹는 것은 몸을 방전시키는 행위"라고 소신을 밝혔다.이씨는 이처럼 독특한 공부법과 독해력 향상 원칙을 적극적으로 피력했으나, 19일 예고됐던 수능 국어 공개 검증 생방송 현장에는 등장하지 않았다. 현재 그는 연락두절 상태다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr